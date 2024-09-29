У києві відбулася акція Free Azov — відео

У Києві проходить акція Free Azov. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Києві проходить акція Free Azov на підтримку військовополонених. Люди вкотре вийшли на вулиці міста, аби нагадати про захисників, які вже довгий час перебувають в російські неволі.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у неділю, 29 вересня.

Читайте також:

Акція на підтримку військовополонених захисників

У Києві 29 вересня проходить акція Free Azov, де небайдужі жителі міста зібралися, аби нагадати про українських військовополонених захисників.

Акція-нагадування про військовополонених у Києві 29 вересня. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Серед присутніх — родичі та друзі полонених воїнів, їх бойові побратими та просто небайдужі громадяни.

Учасник акції Free Azov. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Учасники акції тримають в руках плакати з написами "Я думаю про них щодня, а ти?", "Полон — пекло, а мовчання — співучасть", "Будьте гідними подвигів наших героїв".

Нагадаємо, у Києві на Майдані Незалежності 21 вересня пройшов мітинг на знак вшанування українських військовополонених, безвісти зниклих та загиблих. Учасниками акції були небайдужі та сім’ї військовополонених та загиблих із 32 ОМБр, 115 ОМБр, 25 ОМБр та 112 бригади ТРО.

Ми писали, що в Україні 29 вересня у 83-ті роковини трагедії вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру. У Києві церемонія відбулася на території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".