Акция FreeAzov в Киеве — среди митингующих был уволен азовец Арн

Акция FreeAzov в Киеве — поддержать побратимов пришел освобожденный "азовец"
В воскресенье, 6 октября, в Киеве прошла акция FreeAzov в поддержку украинских военнопленных. Люди вышли на улицы столицы, чтобы привлечь внимание к защитникам полка "Азов", которые уже длительное время находятся в российском плену.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остапец.
Акция FreeAzov в Киеве
К акции присоединился один из бойцов полка "Азов", который имеет позывной "Арн". Военный провел в плену более 2,5 года и был освобожден во время обмена 13 сентября.
Его присутствие вызвало большой ажиотаж среди митингующих. "Арн" подписывал флаги и общался с участниками акции, делясь своим опытом.
Защитник лично рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, что понемногу адаптируется к жизни на свободе. Хотя сразу после освобождения из плена было сложно понять, где он находится.
Напомним, 29 сентября в Киеве также проходила акция в поддержку украинских военнопленных.
Также подобную акцию "Возвращение домой" провели в Варшаве. Украинцы в очередной раз собрались вместе, чтобы напомнить миру, что тысячи наших соотечественников до сих пор страдают в российском плену.
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