Акция FreeAzov в Киеве — среди митингующих был уволен азовец Арн

Боец полка "Азов" разговаривает с другим и участником акции. Фото: Новини.LIVE

В воскресенье, 6 октября, в Киеве прошла акция FreeAzov в поддержку украинских военнопленных. Люди вышли на улицы столицы, чтобы привлечь внимание к защитникам полка "Азов", которые уже длительное время находятся в российском плену.

Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остапец.

Читайте также:

Акция FreeAzov в Киеве

К акции присоединился один из бойцов полка "Азов", который имеет позывной "Арн". Военный провел в плену более 2,5 года и был освобожден во время обмена 13 сентября.

Освобожденный военный полка "Азов" с позывным "Арн". Фото:Новини.LIVE

Его присутствие вызвало большой ажиотаж среди митингующих. "Арн" подписывал флаги и общался с участниками акции, делясь своим опытом.

Защитник лично рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, что понемногу адаптируется к жизни на свободе. Хотя сразу после освобождения из плена было сложно понять, где он находится.

Напомним, 29 сентября в Киеве также проходила акция в поддержку украинских военнопленных.

Также подобную акцию "Возвращение домой" провели в Варшаве. Украинцы в очередной раз собрались вместе, чтобы напомнить миру, что тысячи наших соотечественников до сих пор страдают в российском плену.