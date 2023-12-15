Бюджет Києва - гроші на ЗСУ

Акція під КМДА вплинула на видатки на ЗСУ, але цифра може змінитися
Під час ухвалення бюджету Києва на 2024 рік під стінами КМДА сотні громадян вийшли на акцію "Гроші на ЗСУ". Люди намагалися змусити владу виділити більше грошей на армію, а не на дороги. Мер Віталій Кличко вчора вніс поправку і виділив додаткові гроші на ЗСУ, але цифра може змінитися.
Де ще можна взяти гроші з бюджету на захисників, Новини.LIVE ексклюзивно розповів депутат Київради Андрій Вітренко.
Бюджет Києва — гроші на армію
"Враховуючи, що люди мерзли, то була внесена поправка від мера на суму 1 млрд грн, яка буде імплементуватися до бюджету. Коли йшли звернення після правки до департаменту фінансів, то він підтвердив. А я знаю, що є можливість ще на 2,5 млрд грн, але це не було підтримано. Ми сподіваємося на вхідний залишок. Він може перераховуватися на певний перелік статей витрат", — сказав Вітренко.
За його словами, до 20 січня буде відомо, скільки вхідного залишку буде за бюджетний 2023 рік і за можливості ці кошти треба перерозподілити на видатки для ЗСУ у 2024 році.
Нагадаємо, вдень 14 грудня під КМДА зібралися мітингувальники, які вимагали збільшити видатки з бюджету міста на ЗСУ.
Кличко заявляв, що на засіданні Київради 14 грудня планують ухвалити рішення про виділення ще 600 млн грн на українське військо.
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