Бюджет Києва - гроші на ЗСУ

Люди під стінами КМДА 14 грудня. Фото: Новини.LIVE

Під час ухвалення бюджету Києва на 2024 рік під стінами КМДА сотні громадян вийшли на акцію "Гроші на ЗСУ". Люди намагалися змусити владу виділити більше грошей на армію, а не на дороги. Мер Віталій Кличко вчора вніс поправку і виділив додаткові гроші на ЗСУ, але цифра може змінитися.

Де ще можна взяти гроші з бюджету на захисників, Новини.LIVE ексклюзивно розповів депутат Київради Андрій Вітренко.

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"Враховуючи, що люди мерзли, то була внесена поправка від мера на суму 1 млрд грн, яка буде імплементуватися до бюджету. Коли йшли звернення після правки до департаменту фінансів, то він підтвердив. А я знаю, що є можливість ще на 2,5 млрд грн, але це не було підтримано. Ми сподіваємося на вхідний залишок. Він може перераховуватися на певний перелік статей витрат", — сказав Вітренко.

Плакат мітингувальників під КМДА. Фото: Новини.LIVE

За його словами, до 20 січня буде відомо, скільки вхідного залишку буде за бюджетний 2023 рік і за можливості ці кошти треба перерозподілити на видатки для ЗСУ у 2024 році.

Нагадаємо, вдень 14 грудня під КМДА зібралися мітингувальники, які вимагали збільшити видатки з бюджету міста на ЗСУ.

Кличко заявляв, що на засіданні Київради 14 грудня планують ухвалити рішення про виділення ще 600 млн грн на українське військо.