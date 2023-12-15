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Акция под КГГА повлияла на расходы на ВСУ, но цифра может измениться

15 декабря 2023 12:16
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Бюджет Киева – деньги на ВСУ
Люди у стен КГГА 14 декабря. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

При принятии бюджета Киева на 2024 год под стенами КГГА сотни граждан вышли на акцию "Деньги на ВСУ". Люди пытались вынудить власть выделить больше денег на армию, а не на дороги. Мэр Виталий Кличко вчера внес поправку и выделил дополнительные деньги на ВСУ, но цифра может измениться.

Где еще можно взять деньги из бюджета на защитников, Новини.LIVE эксклюзивно рассказал депутат Киевсовета Андрей Витренко.

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"Учитывая, что люди мерзли, была внесена поправка от мэра на сумму 1 млрд грн, которая будет имплементироваться в бюджет. Когда шли обращения после правки в департамент финансов, то он подтвердил. А я знаю, что есть возможность еще на 2,5 млрд грн, но это не было поддержано. Мы надеемся на входящий остаток. Он может перечисляться на определенный перечень статей расходов" , — сказал Витренко.

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Плакат митингующих под КГГА. Фото: Новини.LIVE

По его словам, до 20 января будет известно, сколько входящего остатка будет за бюджетный 2023 год и по возможности эти средства нужно перераспределить на расходы для ВСУ в 2024 году.  

Напомним, днем 14 декабря под КГГА собрались митингующие, требовавшие увеличить расходы из бюджета города на ВСУ.

Кличко заявлял, что на заседании Киевсовета 14 декабря планируется принять решение о выделении еще 600 млн грн на украинское войско.

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