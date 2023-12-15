Бюджет Киева – деньги на ВСУ

Люди у стен КГГА 14 декабря. Фото: Новини.LIVE

При принятии бюджета Киева на 2024 год под стенами КГГА сотни граждан вышли на акцию "Деньги на ВСУ". Люди пытались вынудить власть выделить больше денег на армию, а не на дороги. Мэр Виталий Кличко вчера внес поправку и выделил дополнительные деньги на ВСУ, но цифра может измениться.

Где еще можно взять деньги из бюджета на защитников, Новини.LIVE эксклюзивно рассказал депутат Киевсовета Андрей Витренко.

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"Учитывая, что люди мерзли, была внесена поправка от мэра на сумму 1 млрд грн, которая будет имплементироваться в бюджет. Когда шли обращения после правки в департамент финансов, то он подтвердил. А я знаю, что есть возможность еще на 2,5 млрд грн, но это не было поддержано. Мы надеемся на входящий остаток. Он может перечисляться на определенный перечень статей расходов" , — сказал Витренко.

Плакат митингующих под КГГА. Фото: Новини.LIVE

По его словам, до 20 января будет известно, сколько входящего остатка будет за бюджетный 2023 год и по возможности эти средства нужно перераспределить на расходы для ВСУ в 2024 году.

Напомним, днем 14 декабря под КГГА собрались митингующие, требовавшие увеличить расходы из бюджета города на ВСУ.

Кличко заявлял, что на заседании Киевсовета 14 декабря планируется принять решение о выделении еще 600 млн грн на украинское войско.