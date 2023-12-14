З бюджету Києва виділять ще 600 млн на підтримку ЗСУ, — Кличко

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА

З міського бюджету Києва виділять ще 600 млн грн на українське військо. Відповідне рішення ухвалить Київрада сьогодні, 14 грудня.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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"Сьогодні Київрада ухвалить зміни до міського бюджету-2023 року, де, зокрема, в рамках передбачених бюджетних коштів (нагадаю, майже 7 млрд грн на цей рік) виділимо ще близько 600 млн на підтримку наших захисників та захисниць — Збройних сил України", — написав він.

Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, що сьогодні під стінами КМДА знову зібралися небайдужі кияни та вимагають від влади спрямувати бюджетні кошти на потреби ЗСУ. Активістів обурює, що місцеві чиновники ставлять в пріоритет соціальний захист міста.

Також ми писали, що 10 грудня у Львові відбулася мовчазна акція протесту, яка нагадує про полонених військовослужбовців "Азову". У центрі міста зібралися рідні військовополонених, які вже 1,5 року перебувають у неволі.