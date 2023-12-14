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З бюджету Києва виділять ще 600 млн на підтримку ЗСУ, — Кличко

14 грудня 2023 12:22
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
З бюджету Києва виділять ще 600 млн на підтримку ЗСУ, — Кличко
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: КМДА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

З міського бюджету Києва виділять ще 600 млн грн на українське військо. Відповідне рішення ухвалить Київрада сьогодні, 14 грудня.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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"Сьогодні Київрада ухвалить зміни до міського бюджету-2023 року, де, зокрема, в рамках передбачених бюджетних коштів (нагадаю, майже 7 млрд грн на цей рік) виділимо ще близько 600 млн на підтримку наших захисників та захисниць — Збройних сил України", — написав він.

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Скриншот допису Кличка

Нагадаємо, що сьогодні під стінами КМДА знову зібралися небайдужі кияни та вимагають від влади спрямувати бюджетні кошти на потреби ЗСУ. Активістів обурює, що місцеві чиновники ставлять в пріоритет соціальний захист міста.

Також ми писали, що 10 грудня у Львові відбулася мовчазна акція протесту, яка нагадує про полонених військовослужбовців "Азову". У центрі міста зібралися рідні військовополонених, які вже 1,5 року перебувають у неволі. 

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