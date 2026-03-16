Альтернатив централизованной энергосистеме Киева нет, — депутат Киевсовета

Альтернатив централизованной энергосистеме Киева нет, — депутат Киевсовета

Дата публикации 16 марта 2026 00:44
Леонид Емец. Фото: скриншот из эфира

Депутат Киевсовета Леонид Емец заявил, что альтернативы централизованной энергосистеме Киева нет. По его словам, резервные установки могут лишь временно поддержать город. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом депутат от "Европейской солидарности" сказал в эфире "Киевского времени".

По словам депутата, руководителям фракций при участии экспертов был презентован план энергетической устойчивости. Эксперты считают, что план может быть эффективным, если его реализовать.

Речь идет, в частности, об установлении резервных источников энергии, таких как мини-ТЭЦ и другие установки. Емец говорит, что такие решения могут помочь столице выстоять определенное время в случае новых атак на энергетическую инфраструктуру.

В то же время он отметил, что для такого мегаполиса, как Киев, альтернативы централизованной системе энергоснабжения пока не существует.

По его словам, резервные установки способны лишь временно поддержать город — на год или два. Все будет зависеть от того, как быстро их установят, насколько эффективно будет работать о том сможет ли РФ выявить критические точки энергосистемы.

Также депутат Киевсовета разы добавил, что план энергетической устойчивости Киева может работали только при условии внесения изменений в законодательство.

"Мой коллега правильно сказал. Поставить резервные системы без согласования с центральной властью и изменения, в том числе, стратегических планов — это получить моментальное уголовное производство о нецелевом использовании средств", — пояснил Емец.

Напомним, что 14 марта в Киеве снова ввели экстренные отключения света из-за атаки РФ. Кроме того, на некоторых участках было приостановлено движение электротранспорта.

Также мы писали, что по словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, разрушенная обстрелами РФ Дарницкая ТЭЦ в Киеве так и останется в частной собственности, поэтому правительство не рассматривает ее национализацию. Сейчас же государство концентрируется на другом вопросе - восстановлении и подготовке поврежденных энергообъектов к следующему отопительному сезону.

Киев электроэнергия Украина энергосистема война в Украине энергетика
Ткач Эдуард
Ткач Эдуард
