Головна Київ У Києві ввели екстрені відключення світла через нічну атаку РФ

У Києві ввели екстрені відключення світла через нічну атаку РФ

Дата публікації: 14 березня 2026 08:18
Ремонт енергооб'єктів. Фото: ДТЕК

У Києві 14 березня запровадили екстрені відключення світла. Крім того, на деяких ділянках тимчасово призупинив рух електротранспорт.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили у ДТЕК. 

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють.  Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", — заявили у ДТЕК. 

Водночас у КМДА розповіли, що через нічний ворожий обстріл на деяких ділянках Києва тимчасово призупинив рух електротранспорт. Причиною цього є відключення напруги на окремих ділянках мережі. 

Відомо, що обмеження діють на Голосіївському проспекті, Либідській та Деміївській площах, Теремках, Печерську, біля Тролейбусного депо № 1.

Для перевезення пасажирів, організовано тимчасові автобусні маршрути:

  • № 45ТР — ст. м. "Виставковий центр" — ст. м. "Васильківська";
  • № 38ТР — ст. м. "Видубичі" — Музей історії України у Другій світовій війні;
  • № 43К — Кібцентр — Либідська площа.

Крім того, затримується рух тролейбусів №№ 22К, 27, 30, 42 та трамваїв №№ 14, 15 на вулицях Дегтярівській, Олександра Довженка та Олени Теліги через відсутність напруги контактної мережі.

Обстріли Києва та області 14 березня

Цієї ночі ворог здійснив чергову атаку на українські міста. Так, у Києві під час повітряної тривоги лунали вибухи. Столицю обстрілювали дронами, працювала протиповітряна оборона. 

Крім того, росіяни завдали ракетного удару по Київській області. У Броварах загинули двоє людей, а ще четверо отримали поранення. Зазнали пошкоджень будівля гуртожитку, виробництва та складські приміщення

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
