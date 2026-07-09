Андрій Вітренко заявив, що Київ має кошти на підготовку до зими, але не використовує їх

Андрій Вітренко. Фото: Facebook/Андрій Вітренко

Депутат Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Андрій Вітренко заявив, що столиця має достатньо коштів для підготовки до опалювального сезону. Натомість проблема полягає у їхньому використанні.

Про це він заявив в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

Вітренко назвав реальні суми на рахунках "Київтеплоенерго"

За словами депутата, станом на квітень на рахунках "Київтеплоенерго" було 12 млрд гривень, а згодом Київрада додатково спрямувала ще 2,5 млрд гривень до статутного капіталу підприємства.

"Гроші є. Де проєкти, які вони мали запроєктувати, щоб реалізувати план стійкості? Тобто фінансувати немає чого", — наголосив Вітренко.

Він також звернув увагу на темпи використання бюджету розвитку столиці, зазначивши, що значна частина коштів залишається невикористаною.

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"Бюджет розвитку міста Києва, в якому сконцентровано приблизно 20 мільярдів гривень, використаний приблизно на 14%. Це означає, що кошти просто лежать на рахунках і не використовуються", — заявив депутат.

На думку Вітренка, міська влада повинна спрямувати фінансування насамперед на підготовку столиці до зими та критичну інфраструктуру, а не на реалізацію другорядних проєктів. Він також зазначив, що, за його інформацією, держава вже виділила Києву додаткові кошти, які мають бути доступними для міста.

У КМДА ж раніше заявили про нестачу визначених обсягів державного фінансування для реалізації проєктів енергостійкості столиці.

Як повідомляли Новини.LIVE, Франція ще у 2021 році надала Україні кредит у розмірі 70 млн євро на модернізацію водоочисної інфраструктури Києва. Попри виділене фінансування, реалізація проєкту досі не розпочалася, а кошти залишаються невикористаними.

Як повідомляли Новини.LIVE, 18 червня Київська міська рада схвалила залучення кредиту на 150 млн євро для придбання 50 нових вагонів метро. Водночас Андрій Вітренко розкритикували це рішення, заявивши, що кредитне навантаження в майбутньому може вплинути на вартість проїзду для пасажирів столичного метрополітену.