Депутат Андрій Вітренко. Фото: кадр із відео

У четвер, 18 червня, Київрада підтримала рішення про залучення кредиту на 150 млн євро для закупівлі 50 нових вагонів метро. У партії "Слуга народу" виступили проти такого кроку, заявивши, що в майбутньому він може призвести до нового підвищення вартості проїзду в метрополітені. Також під час засідання депутати підтримали План стійкості столиці та анонсували пошук додаткових коштів для Сил оборони.

Про це заявив депутат Київради від "Слуги народу" Андрій Вітренко журналістці Новини.LIVE Діані Шликовій.

Вітренко: після кредиту на вагони метро проїзд у Києві може подорожчати

За словами Вітренка, його фракція голосувала проти залучення кредиту, оскільки вважає таке рішення передчасним. На його думку, після передачі вагонів на баланс київського метрополітену витрати на їхню амортизацію можуть бути закладені у тариф.

"Я на 100% впевнений, що наступним кроком після 30 гривень буде включення цієї модернізації в тариф на київський метрополітен, і може ще подорожчати проїзд, особливо в метро", — заявив депутат.

Вітренко також висловив занепокоєння можливістю монополізації ринку виробництва вагонів. Він вважає, що якщо закупівлі здійснюватимуться лише в одного виробника, це призведе до зростання вартості як самих вагонів, так і їхнього подальшого обслуговування.

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"Дуже важливо зараз, щоб ті, хто отримують кошти на виготовлення вагонів для міста Києва, не стали монополістами", — наголосив він.

Окрім цього, депутат повідомив, що Київрада підтримала План стійкості міста із правками, які, за його словами, зберегли відповідальність міської влади за його реалізацію. Також, за словами Вітренка, депутати домовилися під час наступного перерозподілу бюджету знайти додаткові кошти для українських військових.

"Ми будемо наполягати на тому, щоб це було не пізніше липня місяця", — додав депутат.

Як повідомляли Новини.LIVE, Київ може закупити тролейбуси з Ірану. Вітренко наголосив, що "Шахеди", якими РФ атакує Україну також іранського виробництва. Тому закликав перевірити достовірність такої інформації.

Також Новини.LIVE писали, що прем’єр-міністерка Свириденко розкритикувала підготовку Києва до зими. Вона зазначила, що столиця відстає. Водночас, за її словами, Київ має найбільший серед міст України бюджет і достатні ресурси, що дозволяє йому забезпечити належну підготовку.