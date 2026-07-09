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Главная Киев Андрей Витренко опроверг заявления КГГА о нехватке средств на подготовку Киева к зиме

Андрей Витренко опроверг заявления КГГА о нехватке средств на подготовку Киева к зиме

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 18:57
Андрей Витренко заявил, что у Киева есть средства на подготовку к зиме, но он их не использует
Андрей Витренко. Фото: Facebook/Андрей Витренко

Депутат Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Андрей Витренко заявил, что у столицы достаточно средств для подготовки к отопительному сезону. Проблема, однако, заключается в их использовании.

Об этом он заявил в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

Витренко назвал реальные суммы на счетах "Киевтеплоэнерго"

По словам депутата, по состоянию на апрель на счетах "Киевтеплоэнерго" находилось 12 млрд гривен, а впоследствии Киевсовет дополнительно направил еще 2,5 млрд гривен в уставный капитал предприятия.

"Деньги есть. А где проекты, которые они должны были разработать, чтобы реализовать план устойчивости? То есть финансировать нечего", — подчеркнул Витренко.

Он также обратил внимание на темпы использования бюджета развития столицы, отметив, что значительная часть средств остается неиспользованной.

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"Бюджет развития города Киева, в котором сконцентрировано примерно 20 миллиардов гривен, использован примерно на 14%. Это означает, что средства просто лежат на счетах и не используются", — заявил депутат.

По мнению Витренко, городские власти должны направить финансирование в первую очередь на подготовку столицы к зиме и критическую инфраструктуру, а не на реализацию второстепенных проектов. Он также отметил, что, по его информации, государство уже выделило Киеву дополнительные средства, которые должны быть доступны для города.

В КГГА же ранее заявили о недостатке определённых объемов государственного финансирования для реализации проектов по обеспечению энергоустойчивости столицы.

Как сообщали Новини.LIVE, Франция еще в 2021 году предоставила Украине кредит в размере 70 млн евро на модернизацию водоочистной инфраструктуры Киева. Несмотря на выделенное финансирование, реализация проекта до сих пор не началась, а средства остаются неиспользованными.

Как сообщали Новини.LIVE, 18 июня Киевский городской совет одобрил привлечение кредита на 150 млн евро для приобретения 50 новых вагонов метро. В то же время Андрей Витренко раскритиковал это решение, заявив, что кредитная нагрузка в будущем может повлиять на стоимость проезда для пассажиров столичного метрополитена.

Киев отопительный сезон КГГА эфир Новини.LIVE
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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