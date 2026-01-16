Як морози впливають на тварин у Чорнобилі

Січень 2026 у Чорнобильській зоні. Фото: Сергій Домашевський

Аномальний січень відзначився надлишком опадів, різкими температурними коливаннями та утворенням небезпечної льодової кірки після дощів і морозів. Такі погодні умови стали серйозним випробуванням для мешканців Чорнобильського заповідника, ускладнивши пересування тварин і пошук їжі.

Про це інформує Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник у Facebook.

Тварини гуляють по Чорнобильській зоні взимку. Фото: Сергій Домашевський

Як сильні морози впливають на тварин у Чорнобилі

За даними метеостанції "Чорнобиль", перша декада січня видалася аномальною: кількість опадів значно перевищила кліматичну норму, а температурний фон був нижчим за середньобагаторічні показники.

Зазначається, що погода змінювалася різко й контрастно. Періоди відлиг із зимовими дощами швидко змінювалися сильними морозами.

Саме така нестійка погода спричинила утворення льодової кірки на рослинності та щільного насту на поверхні снігу. Після дощу вода замерзала майже миттєво, сковуючи трави, кущі та дерева суцільним шаром льоду.

Січень у Чорнобилі 2026. Фото: Денис Вишневський

Вплив цих погодних умов на дику фауну безпосередній і відчутний: ускладнюється пересування, наст ріже лапи, заважає тікати від хижаків, утруднює пошук їжі й суттєво підвищує енерговитрати.

"Загалом, січень цього року став серйозним випробуванням для мешканців заповідника. В умовах, коли кожен крок потребує більше сил, а доступ до кормів обмежений, виживання залежить від витривалості, адаптаційних механізмів і мінімального людського втручання в природні процеси", — пояснили у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику.

А також зазначили, що серед снігових кучугур і морозного повітря тварини продовжують свій щоденний шлях: шукають їжу, долають замети, зберігають тонку рівновагу між обережністю й силою.

Для них зима — не випробування, а звичний і невід’ємний етап життя.

