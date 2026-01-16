Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Аномальный январь в Чернобыле — как морозы влияют на животных

Аномальный январь в Чернобыле — как морозы влияют на животных

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 07:54
Как морозы влияют на животных в Чернобыле
Январь 2026 года в Чернобыльской зоне. Фото: Сергей Домашевский

Аномальный январь отличился избытком осадков, резкими температурными колебаниями и образованием опасной ледовой корки после дождей и морозов. Такие погодные условия стали серьезным испытанием для обитателей Чернобыльского заповедника, усложнив передвижение животных и поиск пищи.

Об этом информирует Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник в Facebook.

Реклама
Читайте также:
Аномальний січень у Чорнобилі
Животные гуляют по Чернобыльской зоне зимой, фото: Сергей Домашевский

Как сильные морозы влияют на животных в Чернобыле

По данным метеостанции "Чернобыль", первая декада января выдалась аномальной: количество осадков значительно превысило климатическую норму, а температурный фон был ниже среднемноголетних показателей.

Отмечается, что погода менялась резко и контрастно. Периоды оттепелей с зимними дождями быстро сменялись сильными морозами.

Именно такая неустойчивая погода вызвала образование ледовой корки на растительности и плотного наста на поверхности снега. После дождя вода замерзала почти мгновенно, сковывая травы, кусты и деревья сплошным слоем льда.

Аномальний січень у Чорнобилі
Январь в Чернобыле 2026 года. Фото: Денис Вишневский

Влияние этих погодных условий на дикую фауну непосредственное и ощутимое: усложняется передвижение, наст режет лапы, мешает убегать от хищников, затрудняет поиск пищи и существенно повышает энергозатраты.

"В общем, январь этого года стал серьезным испытанием для жителей заповедника. В условиях, когда каждый шаг требует больше сил, а доступ к кормам ограничен, выживание зависит от выносливости, адаптационных механизмов и минимального человеческого вмешательства в природные процессы", — объяснили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.

А также отметили, что среди снежных сугробов и морозного воздуха животные продолжают свой ежедневный путь: ищут пищу, преодолевают сугробы, сохраняют тонкое равновесие между осторожностью и силой.

Для них зима — не испытание, а привычный и неотъемлемый этап жизни.

Недавно мы публиковали фото, как выглядит Чернобыльская зона отчуждения зимой.

Также мы сообщали, что этой зимой в Чернобыле заметили опасного хищника.

животные зима морозы Чернобыль Чернобыльская зона
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации