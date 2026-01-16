Как морозы влияют на животных в Чернобыле

Аномальный январь в Чернобыле — как морозы влияют на животных
Аномальный январь отличился избытком осадков, резкими температурными колебаниями и образованием опасной ледовой корки после дождей и морозов. Такие погодные условия стали серьезным испытанием для обитателей Чернобыльского заповедника, усложнив передвижение животных и поиск пищи.
Как сильные морозы влияют на животных в Чернобыле
По данным метеостанции "Чернобыль", первая декада января выдалась аномальной: количество осадков значительно превысило климатическую норму, а температурный фон был ниже среднемноголетних показателей.
Отмечается, что погода менялась резко и контрастно. Периоды оттепелей с зимними дождями быстро сменялись сильными морозами.
Именно такая неустойчивая погода вызвала образование ледовой корки на растительности и плотного наста на поверхности снега. После дождя вода замерзала почти мгновенно, сковывая травы, кусты и деревья сплошным слоем льда.
Влияние этих погодных условий на дикую фауну непосредственное и ощутимое: усложняется передвижение, наст режет лапы, мешает убегать от хищников, затрудняет поиск пищи и существенно повышает энергозатраты.
"В общем, январь этого года стал серьезным испытанием для жителей заповедника. В условиях, когда каждый шаг требует больше сил, а доступ к кормам ограничен, выживание зависит от выносливости, адаптационных механизмов и минимального человеческого вмешательства в природные процессы", — объяснили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике.
А также отметили, что среди снежных сугробов и морозного воздуха животные продолжают свой ежедневный путь: ищут пищу, преодолевают сугробы, сохраняют тонкое равновесие между осторожностью и силой.
Для них зима — не испытание, а привычный и неотъемлемый этап жизни.
