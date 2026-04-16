Армія РФ завдала удару по об'єкту ДТЕК у Києві: є постраждалий

Армія РФ завдала удару по об'єкту ДТЕК у Києві: є постраждалий

Дата публікації: 16 квітня 2026 15:16
Пошкоджена будівля ДТЕК. Фото: ДТЕК

У Києві після масованої атаки пошкоджено виробничий майданчик енергетичної компанії ДТЕК. Внаслідок удару постраждав один із працівників, йому вже надали необхідну медичну допомогу.

Про це повідомили у компанії ДТЕК, передає Новини.LIVE.

Під час обстрілу постраждав працівник ДТЕК

За попередніми даними, під час нічної атаки зазнали руйнувань адміністративні будівлі та виробничі цехи підприємства, також пошкоджено 15 автомобілів.

Крім того, поранення отримав один із працівників. Йому вже надали необхідну медичну допомогу.

На місці продовжують працювати аварійні бригади, які ліквідовують наслідки обстрілу.

Читайте також:
Російська армія атакувала об'єкт ДТЕК в ніч проти 16 квітня
Повідомлення ДТЕК. Фото: скриншот з Facebook

Як повідомляли Новини.LIVE, в ніч проти 16 квітня російська армія атакувала Київ. Внаслідок обстрілу загинули чотири людини, серед яких — 12-річний хлопчик.

Крім того, поранення отримали 58 жителів столиці, серед них понад 20 людей опинилися у лікарні. Надзвичайники продовжують ліквідувати наслідки ворожої атаки.

Марія Коробова - Редактор стрічки новин
Марія Коробова
