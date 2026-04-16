Армия РФ нанесла удар по объекту ДТЭК в Киеве: есть пострадавший

Поврежденное здание ДТЭК. Фото: ДТЭК

В Киеве после массированной атаки повреждена производственная площадка энергетической компании ДТЭК. В результате удара пострадал один из работников, ему уже оказали необходимую медицинскую помощь.

Во время обстрела пострадал работник ДТЭК

По предварительным данным, во время ночной атаки подверглись разрушениям административные здания и производственные цеха предприятия, также повреждены 15 автомобилей.

Кроме того, ранения получил один из работников. Ему уже оказали необходимую медицинскую помощь.

На месте продолжают работать аварийные бригады, которые ликвидируют последствия обстрела.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 16 апреля российская армия атаковала Киев. В результате обстрела погибли четыре человека, среди которых — 12-летний мальчик.

Кроме того, ранения получили 58 жителей столицы, среди них более 20 человек оказались в больнице. Чрезвычайники продолжают ликвидировать последствия вражеской атаки.