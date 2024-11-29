У Києві уламки дрона 29 листопада пошкодили будівлю

Пошкоджений обстрілом будинок у Києві. Фото ілюстративне: Нацполіція

У Києві у п'ятницю, 29 листопада, уламки збитих ворожих безпілотників пошкодили амбулаторну поліклініку та навколишні будівлі. Втім, співробітника Державної служби з надзвичайних ситуацій вдалося запобігти пожежі.

Кореспонденту Новини.LIVE вдалося поспілкуватися з очевидцем цих подій.

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Розповідає свідок російської атаки Марк. Він живе поруч із пошкодженими цієї ночі будинками в Дніпровському районі Києва.

"Люди вибігали з будинків... Скільки я чув таких перельотів, але таке було вперше.Удар був дуже сильним, будинок затрясло", — розповів чоловік.

За словами Марка, співробітники ДСНС спрацювали професійно. Їм вдалося швидко загасити пожежу. Чоловік також додав, що рятувальники не пускали перехожих на місце події, оскільки існував ризик повторного удару.

Нагадаємо, що близько чотирьох годин тому у Київській області теж пролунали вибухи. Тоді у повітряному просторі теж фіксували ворожі дрони, а по них працювали сили ППО.

Також ми писали, що близько години тому вибухи пролунали у Херсоні. Вони теж відбулися на тлі атаки РФ безпілотниками.