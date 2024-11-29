У Києві пошкоджена 29 листопада уламками лікарня продовжить працювати

Вибиті вікна у поліклініці. Фото: ДСНС

У Києві у п'ятницю, 29 листопада, уламки збитого російського безпілотника пошкодили будівлю поліклініки. Не зважаючи на це, медичний заклад продовжить працювати.

Про це повідомила в.о. першого заступника голови Дніпровської районної держадміністрації Олена Шевченко у коментарі Новини.LIVE.

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Також, за словами Шевченко, у медзакладі пошкоджено 27 вікон і стільки ж дверей. Також постраждали 45 вікон у житлових будинках.

"Зараз включимося в роботу, будем допомагати мешканцям плівкою або фанерою. Так само буде і з медзакладом. Роботу не будемо зупиняти", — зазначила Шевченко.

Чиновниця також наголосила, що медична паратура внаслідок падіння уламків не постраждала.

Нагадаємо, що близько чотирьох годин тому у Київській області теж пролунали вибухи. Тоді у повітряному просторі теж фіксували ворожі дрони, а по них працювали сили ППО.

Також ми писали, що близько години тому вибухи пролунали у Херсоні. Вони теж відбулися на тлі атаки РФ безпілотниками.