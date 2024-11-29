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Атака БпЛА на Киев — свидетель рассказал подробности удара

29 ноября 2024 10:10
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Киеве обломки дрона 29 ноября повредили здание
Поврежденный обстрелом дом в Киеве. Фото иллюстративное: Нацполиция
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Киеве в пятницу, 29 ноября, обломки сбитых вражеских беспилотников повредили амбулаторную поликлинику и окрестные здания. Впрочем, сотрудника Государственной службы по чрезвычайным ситуациям удалось предотвратить пожар.

Корреспонденту Новини.LIVE удалось пообщаться с очевидцем этих событий.

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Рассказывает свидетель российской атаки Марк. Он живет рядом с поврежденными этой ночью домами в Днепровском районе Киева.

"Люди выбегали из домов... Сколько я слышал таких перелетов, но такое было впервые. Удар был очень сильным, дом затрясло", — рассказал мужчина.

По словам Марка, сотрудники ГСЧС сработали профессионально. Им удалось быстро потушить пожар. Муж также добавил, что спасатели не пускали прохожих на место происшествия, поскольку существовал риск повторного удара.

Напомним, что около четырех часов назад в Киевской области тоже раздались взрывы. Тогда в воздушном пространстве тоже фиксировали вражеские дроны, а по ним работали силы ПВО.

Также мы писали, что около часа назад взрывы прогремели в Херсоне. Они тоже произошли на фоне атаки РФ беспилотниками.

Киев ГСЧС Украина обстрелы БпЛА

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