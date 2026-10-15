Атака Росії на Київ 15 жовтня: у Печерському районі постраждали шестеро людей

Наслідки атаки Росії на Київ. Фото: Нацполіція

У Печерському районі Києва внаслідок атаки російського безпілотника постраждали шестеро людей, четверо з них потрапили до лікарні. Уламки та вибухова хвиля пошкодили житлові будинки, два навчальні заклади й близько 20 автомобілів. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Ігор Кузнєцов з місця влучання.

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Які наслідки атаки на Печерський район

Уранці ворожий безпілотник упав у дворі житлового будинку в Печерському районі столиці. Унаслідок вибуху в землі утворилася вирва, у навколишніх будівлях пошкоджено дахи та вибито вікна.

Наслідки падіння БпЛА у Печерському районі Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Пошкоджена покрівля будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За інформацією поліції Києва, станом на 12:10 було відомо про шістьох постраждалих. Госпіталізували 68-річного чоловіка та трьох жінок віком 24, 49 і 64 роки.

Крім того, уламки безпілотника та вибухова хвиля пошкодили два навчальні заклади й близько 20 транспортних засобів.

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Що розповідають очевидці

Мешканка одного з будинків розповіла, що почула сильний вибух, але не одразу зрозуміла, що він стався зовсім поруч. Коли жінка вийшла на балкон, то побачила пошкоджене скло та рятувальників, які вже прибули на місце падіння уламків.

Пошкоджена автівка внаслідок російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Поліцейські та рятувальники надають допомогу постраждалому. Фото: Нацполіція

Наразі на місці працюють підрозділи ДСНС, медики та слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки атаки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Печерському районі Києва російський безпілотник упав поблизу житлових будинків. Унаслідок атаки пошкоджено будівлі, на місці працювали екстрені служби.

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок російської атаки на Київщині найбільших пошкоджень зазнали чотири райони області. За наявною інформацією, четверо людей дістали поранення.