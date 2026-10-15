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Головна Київ Атака БпЛА на Київ: у Печерському районі постраждали шестеро людей

Атака БпЛА на Київ: у Печерському районі постраждали шестеро людей

Ua ru
15 жовтня 2026 15:23
Репортаж
Атака Росії на Київ 15 жовтня: у Печерському районі постраждали шестеро людей
Наслідки атаки Росії на Київ. Фото: Нацполіція

У Печерському районі Києва внаслідок атаки російського безпілотника постраждали шестеро людей, четверо з них потрапили до лікарні. Уламки та вибухова хвиля пошкодили житлові будинки, два навчальні заклади й близько 20 автомобілів. На місці працюють рятувальники, медики та поліція.

Про це повідомляє журналіст Новини.LIVE Ігор Кузнєцов з місця влучання.

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Які наслідки атаки на Печерський район

Уранці ворожий безпілотник упав у дворі житлового будинку в Печерському районі столиці. Унаслідок вибуху в землі утворилася вирва, у навколишніх будівлях пошкоджено дахи та вибито вікна.

Атака БпЛА на Київ: у Печерському районі постраждали шестеро людей - фото 1
Наслідки падіння БпЛА у Печерському районі Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Атака БпЛА на Київ: у Печерському районі постраждали шестеро людей - фото 2
Пошкоджена покрівля будинку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

За інформацією поліції Києва, станом на 12:10 було відомо про шістьох постраждалих. Госпіталізували 68-річного чоловіка та трьох жінок віком 24, 49 і 64 роки.

Крім того, уламки безпілотника та вибухова хвиля пошкодили два навчальні заклади й близько 20 транспортних засобів.

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Що розповідають очевидці

Мешканка одного з будинків розповіла, що почула сильний вибух, але не одразу зрозуміла, що він стався зовсім поруч. Коли жінка вийшла на балкон, то побачила пошкоджене скло та рятувальників, які вже прибули на місце падіння уламків.

Атака БпЛА на Київ: у Печерському районі постраждали шестеро людей - фото 3
Пошкоджена автівка внаслідок російської атаки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Атака БпЛА на Київ: у Печерському районі постраждали шестеро людей - фото 4
Поліцейські та рятувальники надають допомогу постраждалому. Фото: Нацполіція

Наразі на місці працюють підрозділи ДСНС, медики та слідчо-оперативні групи поліції. Правоохоронці продовжують фіксувати наслідки атаки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Печерському районі Києва російський безпілотник упав поблизу житлових будинків. Унаслідок атаки пошкоджено будівлі, на місці працювали екстрені служби.

Також Новини.LIVE писали, що внаслідок російської атаки на Київщині найбільших пошкоджень зазнали чотири райони області. За наявною інформацією, четверо людей дістали поранення.

Київ руйнування постраждалі атака Росії на Україну Печерський район
Крістіна Павлова - редактор стрічки новин
Автор:
Крістіна Павлова

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