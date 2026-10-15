Российская атака на Киев 15 октября: в Печерском районе пострадали шесть человек

Атака БПЛА на Киев: в Печерском районе пострадали шесть человек
В Печерском районе Киева в результате атаки российского беспилотника пострадали шесть человек, четверо из них были госпитализированы. Осколки и взрывная волна повредили жилые дома, два учебных заведения и около 20 автомобилей. На месте работают спасатели, медики и полиция.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Игорь Кузнецов с места происшествия.
Каковы последствия атаки на Печерский район
Утром вражеский беспилотник упал во дворе жилого дома в Печерском районе столицы. В результате взрыва в земле образовалась воронка, в окружающих зданиях повреждены крыши и выбиты окна.
По информации полиции Киева, по состоянию на 12:10 было известно о шести пострадавших. В больницу госпитализировали 68-летнего мужчину и трех женщин в возрасте 24, 49 и 64 лет.
Кроме того, обломки беспилотника и взрывная волна повредили два учебных заведения и около 20 транспортных средств.
Что рассказывают очевидцы
Жительница одного из домов рассказала, что услышала сильный взрыв, но не сразу поняла, что он произошел совсем рядом. Когда женщина вышла на балкон, то увидела разбитое стекло и спасателей, которые уже прибыли на место падения обломков.
В настоящее время на месте работают подразделения ГСЧС, медики и следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители продолжают фиксировать последствия атаки.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Печерском районе Киева российский беспилотник упал вблизи жилых домов. В результате атаки были повреждены здания, на месте работали экстренные службы.
Также Новини.LIVE писали, что в результате российского нападения на Киевскую область наибольшие повреждения понесли четыре района области. По имеющейся информации, четыре человека получили ранения.