Российская атака на Киев 15 октября: в Печерском районе пострадали шесть человек

Последствия нападения России на Киев. Фото: Нацполиция

В Печерском районе Киева в результате атаки российского беспилотника пострадали шесть человек, четверо из них были госпитализированы. Осколки и взрывная волна повредили жилые дома, два учебных заведения и около 20 автомобилей. На месте работают спасатели, медики и полиция.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Игорь Кузнецов с места происшествия.

Реклама

Каковы последствия атаки на Печерский район

Утром вражеский беспилотник упал во дворе жилого дома в Печерском районе столицы. В результате взрыва в земле образовалась воронка, в окружающих зданиях повреждены крыши и выбиты окна.

Последствия падения БПЛА в Печерском районе Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Поврежденная крыша дома. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

По информации полиции Киева, по состоянию на 12:10 было известно о шести пострадавших. В больницу госпитализировали 68-летнего мужчину и трех женщин в возрасте 24, 49 и 64 лет.

Кроме того, обломки беспилотника и взрывная волна повредили два учебных заведения и около 20 транспортных средств.

Читайте также:

Что рассказывают очевидцы

Жительница одного из домов рассказала, что услышала сильный взрыв, но не сразу поняла, что он произошел совсем рядом. Когда женщина вышла на балкон, то увидела разбитое стекло и спасателей, которые уже прибыли на место падения обломков.

Поврежденный автомобиль в результате российской атаки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Полицейские и спасатели оказывают помощь пострадавшему. Фото: Нацполиция

В настоящее время на месте работают подразделения ГСЧС, медики и следственно-оперативные группы полиции. Правоохранители продолжают фиксировать последствия атаки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Печерском районе Киева российский беспилотник упал вблизи жилых домов. В результате атаки были повреждены здания, на месте работали экстренные службы.

Также Новини.LIVE писали, что в результате российского нападения на Киевскую область наибольшие повреждения понесли четыре района области. По имеющейся информации, четыре человека получили ранения.