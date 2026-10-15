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Головна Київ На Київщині РФ найбільше пошкодила чотири райони та поранила четверо людей

На Київщині РФ найбільше пошкодила чотири райони та поранила четверо людей

Ua ru
15 жовтня 2026 10:07
Атака РФ на Київщину: четверо травмованих і пошкоджені будинки
Поліція фіксує злочини РФ. Фото: поліція Київщини

У Київській області внаслідок чергової російської атаки травмувалися четверо людей. Також пошкоджено приватні будинки, автомобілі та інші об’єкти, а один будинок і вантажний автомобіль знищено. За даними правоохоронців, упродовж доби в області пошкоджено 16 приватних будинків.

Про це повідомили в поліції Київщини, передає Новини.LIVE.

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Які ще руйнування зафіксували на Київщині після атаки РФ

Упродовж доби 14 жовтня в області пошкоджено господарське приміщення, паркан, легковий автомобіль і складську будівлю. Ще одне домоволодіння та вантажівка зазнали повного знищення.

На Київщині РФ найбільше пошкодила чотири райони та поранила четверо людей - фото 1
Пожежа на місці атаки. Фото: поліція Київщини

Найбільше руйнувань зафіксували в Бучанському, Фастівському, Бориспільському та Обухівському районах.

На Київщині РФ найбільше пошкодила чотири райони та поранила четверо людей - фото 2
Пошкоджений будинок. Фото: поліція Київщини

У Бучанському районі пошкоджено три приватні будинки, автомобіль і складське приміщення. Також повністю знищено домоволодіння та вантажний автомобіль. Травмувалася 84-річна місцева жителька.

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На Фастівщині пошкоджень зазнали вісім приватних будинків, а тілесні ушкодження отримав чоловік. У Борисполі пошкоджено два домоволодіння.

На Київщині РФ найбільше пошкодила чотири райони та поранила четверо людей - фото 3
Пошкоджений будинок. Фото: поліція Київщини

В Обухівському районі російська атака пошкодила ще два приватні будинки. Там травмувалися двоє людей.

Поліцейські продовжують документувати наслідки російської агресії на Київщині та збирати докази воєнних злочинів.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 14 жовтня російські війська атакували всі три теплоелектроцентралі Києва, енергетичні об’єкти Харкова та області, а також критичну інфраструктуру Київщини. Унаслідок обстрілів у столиці загинули п’ятеро людей, ще 36 отримали поранення.

Як повідомляли Новини.LIVE, енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв заявив, що від роботи трьох ТЕЦ залежить енергозабезпечення двох третин Києва, переважно правого берега. Він пояснив, як російські атаки на енергетичну інфраструктуру загрожують теплопостачанню та водопостачанню столиці й до яких бюджетних витрат може призвести відновлення пошкоджених станцій.

пожежа поліція Київська область війна в Україні атака Росії на Україну
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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