На Київщині ліквідували наслідки атаки безпілотників

Атака БпЛА на Київщину — є загиблий, фото наслідків
Сьогодні вранці, 3 січня, внаслідок ворожої атаки безпілотників на Київщині зазнали пошкоджень кілька районів. Працівники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України.
Атака безпілотниками Київської області
На Білоцерківщині було пошкоджено чотири приватних житлових будинки та господарську споруду. В одному з будинків виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати рятувальникам о 05:02. Внаслыдок атаки постраждало троє осіб.
У Броварському районі пошкоджень зазнав вантажний автомобіль. Унаслідок цього загинув водій, 1999 року народження.
На Фастівщині уламки дронів травмували молоду жінку 2002 року народження, яку доставили до районної лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.
Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.
Нагадаємо, у Київській області внаслідок атаки безпілотників є загиблі та поранені.
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