На Київщині ліквідували наслідки атаки безпілотників

Наслідки атаки. Фото: ДСНС Київської області

Сьогодні вранці, 3 січня, внаслідок ворожої атаки безпілотників на Київщині зазнали пошкоджень кілька районів. Працівники ДСНС продовжують ліквідовувати наслідки.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

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На Білоцерківщині було пошкоджено чотири приватних житлових будинки та господарську споруду. В одному з будинків виникла пожежа, яку вдалося ліквідувати рятувальникам о 05:02. Внаслыдок атаки постраждало троє осіб.

Зруйнований будинок. Фото: ДСНС Київщини

У Броварському районі пошкоджень зазнав вантажний автомобіль. Унаслідок цього загинув водій, 1999 року народження.

Зруйнований будинок. Фото: ДСНС Київщини

Рятувальні роботи. Фото: ДСНС Київщини

На Фастівщині уламки дронів травмували молоду жінку 2002 року народження, яку доставили до районної лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.

Загиблий водій. Фото: ДСНС Київщини

Рятувальники продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.

Нагадаємо, у Київській області внаслідок атаки безпілотників є загиблі та поранені.