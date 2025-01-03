У Києві оголошена повітряна тривога через атаку Шахедів

Робота мобільної групи ППО. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

У Києві лунають сирени, як попередження про повітряну тривогу. Російські окупанти атакують столицю України.

Про це повідомляє КМДА.

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В цей момент на місто насуваються дрони-камікадзе Шахед. У місті працюють сили ППО. У КМДА нагадують, що задля безпеки треба прямувати до укриттів. Дізнатись про найближче можна дізнатись за посиланням.

Повідомлення про повітряну тривогу. Фото: Скриншот

Нагадаємо, у Києві в перший день нового року, 1 січня, пролунали потужні вибухи. В місті працювали сили ППО.

Також ми повідомляли, що у Києві в житловому будинку, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських безпілотників, під час проведення робіт з розбору завалів рятувальники виявили загиблу жінку.