У Києві оголошена повітряна тривога через атаку Шахедів

У Києві лунає повітряна тривога — що летить на столицю
У Києві лунають сирени, як попередження про повітряну тривогу. Російські окупанти атакують столицю України.
Про це повідомляє КМДА.
Чим росіяни атакують Київ
В цей момент на місто насуваються дрони-камікадзе Шахед. У місті працюють сили ППО. У КМДА нагадують, що задля безпеки треба прямувати до укриттів. Дізнатись про найближче можна дізнатись за посиланням.
Нагадаємо, у Києві в перший день нового року, 1 січня, пролунали потужні вибухи. В місті працювали сили ППО.
Також ми повідомляли, що у Києві в житловому будинку, який постраждав внаслідок ранкової атаки російських безпілотників, під час проведення робіт з розбору завалів рятувальники виявили загиблу жінку.
Читайте Новини.LIVE!