В Киевской области ликвидировали последствия атаки беспилотников

Атака БпЛА в Киевской области — есть погибший, фото последствий
Сегодня утром, 3 января, в результате вражеской атаки беспилотников на Киевщине получили повреждения несколько районов. Работники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.
Атака беспилотниками Киевской области
На Белоцерковщине были повреждены четыре частных жилых дома и хозяйственное сооружение. В одном из домов возник пожар, который удалось ликвидировать спасателям в 05:02. В результате атаки пострадали три человека.
В Броварском районе повреждения получил грузовой автомобиль. В результате погиб водитель, 1999 года рождения.
На Фастовщине обломки дронов травмировали молодую женщину 2002 года рождения, которую доставили в районную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.
Спасатели продолжают работать над ликвидацией последствий атаки.
Напомним, в Киевской области в результате атаки беспилотников есть погибшие и раненые.
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