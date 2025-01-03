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Атака БпЛА в Киевской области — есть погибший, фото последствий

3 января 2025 08:33
Анастасия Постоенко - Редактор
В Киевской области ликвидировали последствия атаки беспилотников
Последствия атаки. Фото: ГСЧС Киевской области
Анастасия Постоенко - Редактор

Сегодня утром, 3 января, в результате вражеской атаки беспилотников на Киевщине получили повреждения несколько районов. Работники ГСЧС продолжают ликвидировать последствия.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

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На Белоцерковщине были повреждены четыре частных жилых дома и хозяйственное сооружение. В одном из домов возник пожар, который удалось ликвидировать спасателям в 05:02. В результате атаки пострадали три человека.

ГСЧС Киевской области
Разрушенный дом. Фото: ГСЧС Киевщины

В Броварском районе повреждения получил грузовой автомобиль. В результате погиб водитель, 1999 года рождения.

Атака беспилотников Бровары
Разрушенный дом. Фото: ГСЧС Киевщины
Киевская область атака
Спасательные роботы. Фото: ГСЧС Киевщины

На Фастовщине обломки дронов травмировали молодую женщину 2002 года рождения, которую доставили в районную больницу, где ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Бровары погиб водитель от беспилотника
Погибший водитель. Фото: ГСЧС Киевщины

Спасатели продолжают работать над ликвидацией последствий атаки.

Напомним, в Киевской области в результате атаки беспилотников есть погибшие и раненые.

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