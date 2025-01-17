Обстріл Київської області 17 січня — власниця кафе розповіла, як росіяни знищили її бізнес

Жінка займається прибиранням після атаки безпілотника. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Росіяни здійснили черговий воєнний злочин, вдаривши 17 січня безпілотниками по цивільній інфраструктурі в Київській області. Внаслідок атаки згоріли будівлі та є постраждалий.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця подій.

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Внаслідок атаки російського безпілотника на Київщині згоріло кафе та магазин. Власниця постраждалого закладу харчування Тетяна Борисівна розповіла, що уламки дрона влучили у вікно будівлі.

"Ми вже лягли спати, почули гудіння, потім вибух, а потім я кинулася до вікна і побачила, що вже горить приміщення нашого магазину і кафе. І вогонь поширився дуже миттєво. На допомогу прибігли сусіди, багато людей було. Ми викликали пожежників. Приїхало кілька пожежних бригад, зокрема з Бучі, Ворзеля та Дмитрівки. Всі нам допомагали", — каже жінка.

Крім того, унаслідок російської атаки постраждав 12-річний хлопчик Андрій, який був усередині, намагався сховатися, але отримав поранення ніг.

Зараз його стан задовільний, хлопець перебуває під наглядом лікарів і готується до операції.

Нагадаємо, у Київській області в Бучанському районі тривають роботи з ліквідації наслідків удару, завданого російськими окупантами. Як це відбувається, можна подивитися у сюжеті Новини.LIVE.

Зазначимо, що росіяни запустили безпілотники у ніч на 17 січня. Тоді було чутно вибухи.