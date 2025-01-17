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Атака БпЛА на Киевщину — женщина сказала, как дрон уничтожил кафе

17 января 2025 18:31
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Киевской области 17 января — владелица кафе рассказала, как россияне уничтожили ее бизнес
Женщина занимается уборкой после атаки беспилотника. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Россияне совершили очередное военное преступление, ударив 17 января беспилотниками по гражданской инфраструктуре в Киевской области. В результате атаки сгорели здания и есть пострадавший.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE с места событий.

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В результате атаки российского беспилотника на Киевщине сгорело кафе и магазин. Владелица пострадавшего заведения питания Татьяна Борисовна рассказала, что обломки дрона попали в окно здания.

"Мы уже легли спать, услышали гудение, потом взрыв, а потом я бросилась к окну и увидела, что уже горит помещение нашего магазина и кафе. И огонь распространился мгновенно. На помощь прибежали соседи, много людей было. Мы вызвали пожарных. Приехало несколько пожарных бригад, в частности из Бучи, Ворзеля и Дмитровки. Все нам помогали", — говорит женщина.

Кроме того, в результате российской атаки пострадал 12-летний мальчик Андрей, который был внутри, пытался спрятаться, но получил ранения ног.

Сейчас его состояние удовлетворительное, парень находится под наблюдением врачей и готовится к операции.

Напомним, в Киевской области, в Бучанском районе, продолжаются работы по ликвидации последствий удара, нанесенного российскими оккупантами. Как это происходит, можно посмотреть в сюжете Новини.LIVE.

Отметим, что россияне запустили беспилотники в ночь на 17 января. Тогда были слышны взрывы.

Киев Киевская область обстрелы война в Украине беспилотник БпЛА

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