Атака дронів по Києву: пряма трансляція Новини.LIVE

Один із районів Києва, куди впали уламки збитого ворожого БпЛА. Фото: REUTERS/Alina Smutko

У четвер, 4 травня, о 20:00 російський безпілотник атакував українську столицю. Сили ППО успішно відпрацювали та знищили ворожу ціль.

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Атака безпілотників по Києву 4 травня

Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника у Солом'янському районі Києва спалахнула пожеж. Крім того, внаслідок падіння уламків сталося загоряння на невеликій площі території в Печерському районі. Будівлі неушкоджені, потерпілих немає.

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Нагадаємо, у четвер, 4 травня, о 20:00 у Києві та області прозвучала сирена повітряної тривоги. Моніторингові групи повідомили про наближення ворожих безпілотників. Працювала українська ППО.