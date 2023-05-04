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Атака дронів по Києву: пряма трансляція Новини.LIVE

4 травня 2023 22:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Атака дронів по Києву: пряма трансляція Новини.LIVE
Один із районів Києва, куди впали уламки збитого ворожого БпЛА. Фото: REUTERS/Alina Smutko
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 4 травня, о 20:00 російський безпілотник атакував українську столицю. Сили ППО успішно відпрацювали та знищили ворожу ціль.

Що наразі відбувається у столиці України — дивіться у прямому ефірі Новини.LIVE.

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Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника у Солом'янському районі Києва спалахнула пожеж. Крім того, внаслідок падіння уламків сталося загоряння на невеликій площі території в Печерському районі. Будівлі неушкоджені, потерпілих немає.

Більше інформації про атаку дивіться в ефірі Новини.LIVE.
 

Нагадаємо, у четвер, 4 травня, о 20:00 у Києві та області прозвучала сирена повітряної тривоги. Моніторингові групи повідомили про наближення ворожих безпілотників. Працювала українська ППО.

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