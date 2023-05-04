У КМВА розповіли, що збиті БпЛА пошкодили автомобілі та дорожнє покриття в трьох районах столиці

Начальник КМВА Сергій Попко. Фото: facebook.com/smpopko.ksv

Сьогодні вночі, 4 квітня, у Києві приземлили декілька російських БпЛА. Уламки повітряних цілей пошкодили автомобілі та дорожнє покриття в трьох районах.

Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко.

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"В результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях впало біля десяти уламків. Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі (кількість уточнюється) та дорожнє покриття", — повідомив Попко.

Він наголосив, що інформації щодо потерпілих громадянам немає. Решта — уточнюється.

Нагадаємо, на тлі нещодавнього зростання кількості російських обстрілів по Україні Держдепартамент попереджає громадян США про підвищену загрозу ракетних атак. У тому числі в Києві та Київській області.

Також ми писали, що сьогодні вночі, 4 травня, російські окупанти знову атакували Україну безпілотниками. Загалом вони застосували до 24 ударних дронів Shahed-136/131.

Додамо, вчора, 3 травня, Київ пережив третю за останні шість днів масовану нічну повітряну атаку. Цього разу російські окупаційні війська використовували тільки дрони, які українська ППО успішно ліквідувала.