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У КМВА розповіли, що збиті БпЛА пошкодили автомобілі та дорожнє покриття в трьох районах столиці

4 травня 2023 08:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У КМВА розповіли, що збиті БпЛА пошкодили автомобілі та дорожнє покриття в трьох районах столиці
Начальник КМВА Сергій Попко. Фото: facebook.com/smpopko.ksv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні вночі, 4 квітня, у Києві приземлили декілька російських БпЛА. Уламки повітряних цілей пошкодили автомобілі та дорожнє покриття в трьох районах.

Про це розповів начальник КМВА Сергій Попко.

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"В результаті збиття ворожих повітряних об’єктів в Шевченківському, Печерському та Подільському районі столиці на різних вулицях впало біля десяти уламків. Внаслідок падіння уламків частково пошкоджені припарковані автомобілі (кількість уточнюється) та дорожнє покриття", — повідомив Попко.

Він наголосив, що інформації щодо потерпілих громадянам немає. Решта — уточнюється.

Нагадаємо, на тлі нещодавнього зростання кількості російських обстрілів по Україні Держдепартамент попереджає громадян США про підвищену загрозу ракетних атак. У тому числі в Києві та Київській області. 

Також ми писали, що сьогодні вночі, 4 травня, російські окупанти знову атакували Україну безпілотниками. Загалом вони застосували до 24 ударних дронів Shahed-136/131.

Додамо, вчора, 3 травня, Київ пережив третю за останні шість днів масовану нічну повітряну атаку. Цього разу російські окупаційні війська використовували тільки дрони, які українська ППО успішно ліквідувала.

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