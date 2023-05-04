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Атака дронов по Киеву: прямая трансляция Новини.LIVE

4 мая 2023 22:01
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Атака дронов по Киеву: прямая трансляция Новини.LIVE
Один из районов Киева, куда упали обломки сбитого вражеского БПЛА. Фото: Новини.LIVE
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 4 мая, в 20:00 российский беспилотник атаковал украинскую столицу. Силы ПВО успешно отработали и уничтожили враждебную цель.

Что происходит в столице Украины — смотрите в прямом эфире Новини.LIVE.

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Атака беспилотников по Киеву 4 мая

В результате падения обломков сбитого беспилотника в Соломенском районе Киева вспыхнула пожаров. Кроме того, в результате падения обломков произошло возгорание на небольшой площади территории в Печерском районе. Постройки невредимы, пострадавших нет.

Более подробную информацию об атаке смотрите в эфире Новини.LIVE.

Напомним, в четверг, 4 мая, в 20:00 в Киеве и области прозвучала сирена воздушной тревоги. Мониторинговые группы сообщили о приближении вражеских беспилотников. Работало украинское ПВО.

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