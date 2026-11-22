Ліквідація наслідків атаки. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

У Димері на Київщині рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї людини, яка загинула внаслідок російської атаки. Таким чином, кількість жертв удару зросла до п’яти.

Про це повідомив очільник КОВА Тимур Ткаченко, передає Новини.LIVE.

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Тимур Ткаченко про атаку на Димер

Очільник КОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблої людини.

Російські війська атакували Димер ударним безпілотником типу Shahed.

Рятувальники на місці російської атаки. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Унаслідок влучання було зруйновано під’їзд житлового будинку.

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Наслідки російської атаки. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Пошуково-рятувальні роботи досі тривають, однак їх ускладнюють повітряні тривоги та загроза повторних ударів. До ліквідації наслідків атаки залучили понад 130 рятувальників.

Пост Тимура Ткаченка. Фото: скриншот

Унаслідок російських ударів постраждали й інші населені пункти Київщини. Зокрема, у Вишневому безпілотник влучив у продуктовий магазин. Там загинули троє людей, ще 13 отримали поранення.

Також російський ударний дрон атакував приватний будинок у Білоцерківському районі.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Димері рятувальники врятували семирічного хлопчика на ім’я Давид, який опинився під уламками п’ятиповерхового будинку після російської атаки. Дитина провела під завалами майже 14 годин.

Нагадаємо, що після російського удару по Димеру на Київщині волонтери долучилися до порятунку тварин, які опинилися під уламками зруйнованого будинку. Їм вдалося дістати кота, тоді як інша знайдена тварина через сильний переляк утекла.