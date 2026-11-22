Пошуково-рятувальна операція в Димері. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Димері Київської області рятувальники дістали з-під завалів пʼятиповерхівки семирічного Давида. Під будівельними конструкціями хлопчик провів майже 14 годин. Дитина у стабільному стані та під наглядом лікарів.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський у неділю, 22 листопада, передає Новини.LIVE.

Реклама

Порятунок дитини у Димері

Спочатку рятувальники виявили особисті речі, які впізнали рідні хлопчика. Згодом їм вдалося знайти й самого Давида. Побачивши рятувальників, дитина спокійно заговорила з ними та неодноразово запевняла, що з нею все гаразд. Вони запитали у нього, чи він Давид:

"Я Давид, не спішіть, зі мною все добре!" — відповів хлопчик.

Вигівський подякував кожному рятувальнику, поліцейському та медику, які були залучені до порятунку дитини.

Читайте також:

Російські окупанти атакували будинок ударним дроном о пʼятій ранку, коли люди спали. Наразі відомо про пʼятьох загиблих та шістьох поранених. Крім того, ще девʼять осіб можуть залишатися під завалами. На місці встановлені пункти надання допомоги громадянам.

"Щойно ми отримали інформацію від очевидців про телефонний дзвінок жінки, яка може перебувати під завалами. Перевіряємо цей факт, регулярно оголошується хвилина тиші", — зазначив Вигівський.

За його словами, від початку доби РФ завдала понад 70 ударів по території десяти регіонів України. На Київщині ворог обстріляв приватний сектор та звичайний супермаркет, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

"На кожному з місць ліквідації наслідків обстрілів працюють усі необхідні підрозділи ДСНС України та Національної поліції України: рятувальники, слідчі, кінологи, психологи, вибухотехніки. Залучена максимальна кількість сил і засобів для порятунку цивільних", — додав міністр.

Як писали Новини.LIVE, у Димері волонтери врятували кота, який опинився під завалами будинку після російського обстрілу. Також вдалося знайти ще одну тварину, але через сильний переляк вона втекла.

А очільник Київської ОВА Тимур Ткаченко заявив, що на Київщині 23 листопада оголошено День жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу 22 листопада.