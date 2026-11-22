Ліквідація наслідків атаки. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

У Димері на Київщині волонтери допомогли врятувати кота, який опинився під завалами будинку внаслідок російської атаки. Ще одну тварину також вдалося знайти, однак вона була сильно налякана та втекла.

Про це у коментарі журналістці Новини.LIVE повідомила Тетяна, волонтерка загону швидкого реагування Київщини.

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Як вдалося врятували кота з-під завалів будинку

За словами волонтерки Тетяни, евакуювати людей їм поки не доводилося. Водночас добровольці залишаються на місці трагедії та підтримують постраждалих.

"На даний момент людей не допомагали евакуювати, але вже допомагали евакуювати тваринку. Котика знайшли... а ще один був дуже сильно наляканий і втік від нас", — розповіла вона.

Рятувальники на місці російської атаки. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Тетяна також зазначила, що люди на місці події перебувають у сильному стресі.

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Ліквідація наслідків російської атаки. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Волонтерка додала, що люди добре морально тримаються, водночас вона та її колеги контролюють ситуацію на місці, щоб ніхто не перешкоджав пошуково-рятувальним роботам.

Як повідомляли Новини.LIVE, унаслідок російської атаки на Димер Київської області загинув Роман — син працівниці місцевого дитсадка "Зернятко". На момент удару хлопець перебував удома, тоді як його мати, помічниця вихователя Лідія Олексіївна, була в селі.

Нагадаємо, що 22 листопада російський безпілотник атакував п’ятиповерховий житловий будинок. Унаслідок влучання обвалилася частина під’їзду та виникла пожежа. На місці події рятувальники розбирають завали й продовжують пошуки мешканців, які можуть залишатися під уламками.