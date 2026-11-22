Устранение последствий атаки. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В Дымере Киевской области спасатели извлекли из-под завалов тело еще одного человека, погибшего в результате российской атаки. Таким образом, число жертв удара возросло до пяти.

Об этом сообщил глава КОВА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

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Тимур Ткаченко об атаке на Дымер

Глава КОВА выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Российские войска атаковали Дымер ударным беспилотником типа Shahed.

Спасатели на месте российской атаки. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В результате попадания был разрушен подъезд жилого дома.

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Последствия российской атаки. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор, однако их затрудняют воздушные тревоги и угроза повторных ударов. К ликвидации последствий атаки привлечено более 130 спасателей.

Пост Тимура Ткаченко. Фото: скриншот

В результате российских ударов пострадали и другие населенные пункты Киевской области. В частности, в Вишневом беспилотник попал в продуктовый магазин. Там погибли три человека, еще 13 получили ранения.

Также российский ударный дрон атаковал частный дом в Белоцерковском районе.

Как сообщали Новини.LIVE, в Дымере сотрудники ГСЧС спасли семилетнего мальчика по имени Давид, который оказался под обломками пятиэтажного дома после российской атаки. Ребенок пробыл под завалами почти 14 часов.

Напомним, что после российского удара по Дымеру в Киевской области волонтеры присоединились к спасению животных, оказавшихся под обломками разрушенного дома. Им удалось достать кота, тогда как другое найденное животное из-за сильного испуга сбежало.