Головна Київ Кількість постраждалих у Києві зросла до 87: ліквідація наслідків триває

Дата публікації: 25 травня 2026 08:37
Ліквідація наслідків обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Кількість постраждалих у Києві після масованої атаки 24 травня зросла до 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Ще двоє людей загинули. Рятувальники досі працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС.

Оновлено 8:30. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 8:30 25 травня у лікарнях перебуває перебуває 21 постраждалий від російського обстрілу міста 24 травня. Також у стаціонарах лишаються двоє дітей.

Повідомлення Віталія Кличка в Telegram. Фото: скриншот

Ліквідація наслідків атаки у Києві

Рятувальники розповіли, що на 49 локаціях міста є пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури.

У Шевченківському районі трапилося влучання у житловий будинок. Там зрайновано під'їзд п'ятиповерхівки. З-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок.

"Рятувальники демонтували 165 кв. м пошкоджених залізобетонних плит. Кінологи обстежили понад 100 кв. м території, а психологи ДСНС надали допомогу 112 особам. Ліквідація наслідків триває", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, під час атаки 24 травня росіяни зруйнували не лише цивільну інфраструктуру, а й видатні архітектурні пам'ятки в столиці. Крім того, армія РФ спалила один із найстаріших київських продуктових ринків. 

Так, російський удар фактично зруйнував музей Чорнобиля, пошкоджений Національний художній музей, будинок, в якому був офіс німецької ARD. 

Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
