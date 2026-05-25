Кількість постраждалих у Києві зросла до 87: ліквідація наслідків триває

Ліквідація наслідків обстрілу Києва. Фото: ДСНС

Кількість постраждалих у Києві після масованої атаки 24 травня зросла до 87 людей, серед них троє неповнолітніх. Ще двоє людей загинули. Рятувальники досі працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Оновлено 8:30. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що станом на 8:30 25 травня у лікарнях перебуває перебуває 21 постраждалий від російського обстрілу міста 24 травня. Також у стаціонарах лишаються двоє дітей.

Ліквідація наслідків атаки у Києві

Рятувальники розповіли, що на 49 локаціях міста є пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури.

У Шевченківському районі трапилося влучання у житловий будинок. Там зрайновано під'їзд п'ятиповерхівки. З-під завалів дістали тіла двох загиблих жінок.

"Рятувальники демонтували 165 кв. м пошкоджених залізобетонних плит. Кінологи обстежили понад 100 кв. м території, а психологи ДСНС надали допомогу 112 особам. Ліквідація наслідків триває", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, під час атаки 24 травня росіяни зруйнували не лише цивільну інфраструктуру, а й видатні архітектурні пам'ятки в столиці. Крім того, армія РФ спалила один із найстаріших київських продуктових ринків.

Так, російський удар фактично зруйнував музей Чорнобиля, пошкоджений Національний художній музей, будинок, в якому був офіс німецької ARD.