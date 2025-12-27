Удар Росії по багатоповерхівці Києва 27 грудня — що каже місцева жителька

Наслідки російського обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE/Дмитро Шеремет

Жителька пошкодженого будинку в Шевченківському районі Києва розповіла про російську атаку у ніч проти 27 грудня. За її словами, ударний дрон типу Shahed "прошив" квартиру наскрізь.

Про це жінка розповіла у коментарі Новини.LIVE.

Жінка поділилась, що почула характерний звук безпілотника та зрозуміла, що він дуже близько.

"Я лежала подалі від вікна і це мене врятувало. Врятувало також те, що я завжди роблю хрест на хрест штори, якщо вибухова хвиля, то щоб затримало, і квіти мене врятували, в мене дуже високі квіти, тобто вони стримали на собі все це скло, яке летіло", — каже вона.

Внаслідок російської атаки квартира серйозно пошкоджена: вибиті вікна з кількох боків, зруйновані стіни, санвузол.

Жінка отримала порізи ніг і рук, а також перебуває у шоковому стані. Після вибуху вона шукала свого домашнього улюбленця та вибиралася з квартири крізь пил та уламки. Також вона перевірила, чи живі сусіди.

Попри обстріли жінка не планує виїжджати з Києва.

"Мені запропонували і в офісі пожити... Але це мій дім. Це єдине, що у мене є. Ці 12 метрів, в них вкладається все моє життя", — додала вона.

Нагадаємо, внаслідок російського масованого обстрілу понад півмільйона людей у Києві та області залишаються без світла.

Російські окупанти вбили в Києві 71-річного чоловіка. Крім того, ще 32 людини отримали поранення.