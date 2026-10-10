Зеленський відреагував на атаку РФ по Києву та розкритикував дозвіл на експорт нафтопродуктів

Атака на Київ: Зеленський про наслідки дозволу на продаж нафти РФ
Президент України Володимир Зеленський у суботу, 10 жовтня, відреагував на російські удари по Києву реактивними дронами та балістикою. За його словами, найкраще було чутно в столиці, що насправді означає дозвіл Росії продавати нафтопродукти.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.
Російський обстріл Києва 10 жовтня
"Що означає дозвіл Росії продавати нафтопродукти, зараз найкраще було чутно в Києві, коли після численних застосувань реактивних "шахедів" проти енергетичних обʼєктів почалася ще й атака балістикою", — зазначив Зеленський.
Силам протиповітряної оборони вдалося збити частину російських ракет.
Глава держави заявив, що це в черговий раз демонструє справжні наміри Росії. За його словами, Москва розраховує на продовження війни, терор проти звичайних людей та знищення інфраструктури.
Зеленський зауважив, що кожен додатковий мільярд доларів, який росіяни зможуть заробити на експорті, вони витратять саме на пошук і завезення критичних компонентів, обладнання для виробництва зброї, посилення дронів типу Shahed, виробництво ракет та додаткових найманців на фронт. Вибір Росії — це війна, а припинити вона буде готова тоді, коли відчує, що потенціал затягування війни скорочується.
"Вчора, на жаль, були зовсім інші сигнали для Росії — сигнали, що атакувати надалі начебто можна. І це потрібно виправляти. Потрібні сильні сигнали від Сполучених Штатів, від Європи, від інших партнерів. На підтримку України та на обмеження російської здатності воювати і тероризувати людей. Дякую всім, хто з Україною!" — додав Зеленський.
Як писали Новини.LIVE, 10 жовтня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Зокрема, пошкодження зафіксовано в Оболонському районі. Відомо про влучання в будівлю ресторану.
Також через пошкодження енергетично обʼєкта в Київській області є перебої зі світлом та водопостачанням у столиці. Крім того, сьогодні уламки російського дрона впали на 25-поверховий будинок у Соломʼянському районі та сталося влучання в офісну будівлю.