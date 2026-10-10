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Головна Київ Атака на Київ: Зеленський про наслідки дозволу на продаж нафти РФ

Атака на Київ: Зеленський про наслідки дозволу на продаж нафти РФ

Ua ru
10 жовтня 2026 15:05
Зеленський відреагував на атаку РФ по Києву та розкритикував дозвіл на експорт нафтопродуктів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 10 жовтня, відреагував на російські удари по Києву реактивними дронами та балістикою. За його словами, найкраще було чутно в столиці, що насправді означає дозвіл Росії продавати нафтопродукти.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Російський обстріл Києва 10 жовтня

"Що означає дозвіл Росії продавати нафтопродукти, зараз найкраще було чутно в Києві, коли після численних застосувань реактивних "шахедів" проти енергетичних обʼєктів почалася ще й атака балістикою", — зазначив Зеленський.

Наслідки російського обстрілу Києва 10 жовтня
Наслідки російського обстрілу Києва 10 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Силам протиповітряної оборони вдалося збити частину російських ракет.

Глава держави заявив, що це в черговий раз демонструє справжні наміри Росії. За його словами, Москва розраховує на продовження війни, терор проти звичайних людей та знищення інфраструктури. 

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Атака Росії на Київ 10 жовтня
Російська атака на Київ 10 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Зеленський зауважив, що кожен додатковий мільярд доларів, який росіяни зможуть заробити на експорті, вони витратять саме на пошук і завезення критичних компонентів, обладнання для виробництва зброї, посилення дронів типу Shahed, виробництво ракет та додаткових найманців на фронт. Вибір Росії — це війна, а припинити вона буде готова тоді, коли відчує, що потенціал затягування війни скорочується

Удар Росії по Києву 10 жовтня
Вирва внаслідок російського удару по Києву 10 жовтня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

"Вчора, на жаль, були зовсім інші сигнали для Росії — сигнали, що атакувати надалі начебто можна. І це потрібно виправляти. Потрібні сильні сигнали від Сполучених Штатів, від Європи, від інших партнерів. На підтримку України та на обмеження російської здатності воювати і тероризувати людей. Дякую всім, хто з Україною!" — додав Зеленський.

Як писали Новини.LIVE, 10 жовтня російські окупанти атакували Київ балістичними ракетами. Зокрема, пошкодження зафіксовано в Оболонському районі. Відомо про влучання в будівлю ресторану.

Також через пошкодження енергетично обʼєкта в Київській області є перебої зі світлом та водопостачанням у столиці. Крім того, сьогодні уламки російського дрона впали на 25-поверховий будинок у Соломʼянському районі та сталося влучання в офісну будівлю.

Володимир Зеленський Київ війна обстріли Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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