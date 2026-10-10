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Головна Київ Дронова атака на Київ: на 25-поверховий будинок впали уламки

Дронова атака на Київ: на 25-поверховий будинок впали уламки

Ua ru
10 жовтня 2026 12:56
Дронова атака на Київ 10 жовтня: на 25-поверховий будинок впали уламки
Рятувальники ДСНС ліквідовують пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС Київщини

РФ продовжує системно атакувати столицю безпілотниками. У Соломʼянському районі Києва уламки впали на житловий 25-поверховий будинок. Також є інформація про влучання в 8-поверхову офісну будівлю, в тому ж районі. Екстрені служби прямують на місця падіння.

Про це повідомляє мер столиці Віталій Кличко, передає Новини.LIVE.

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Атака дронами на Київ 10 жовтня

У суботу, 10 жовтня, у Києві оголосили жовтий рівень небезпеки. Пізніше мешканці столиці почули потужні вибухи.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Солом’янському районі столиці зафіксували два випадки падіння уламків безпілотника.

Уламки БпЛА впали на 25-поверховий житловий будинок. Крім того, уламки влучили у 8-поверхову офісну будівлю.

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Екстрені служби прямують на місця подій. Інформація щодо можливих постраждалих, масштабів пошкоджень та інших наслідків наразі уточнюється.

Дронова атака на Київ: на 25-поверховий будинок впали уламки - фото 1
Допис Віталій Кличка. Скриншот: Telegram

Новини.LIVE інформували, що взимку Росія може зосередити удари по енергетичній інфраструктурі Києва, зокрема по високовольтних лініях і розподільчих вузлах, які забезпечують столицю електроенергією. Наразі місто цілком залежить від зовнішнього постачання.

Ми писали, що взимку Київ може бути по 14 годин без електроенергії на добу. Йдеться саме про найгірший сценарій для столиці, якщо атаки РФ матимуть таку ж  інтенсивність, як зараз.

Віталій Кличко Київ дрони атака безпілотник БпЛА
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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