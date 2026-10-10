Зеленский отреагировал на атаку РФ по Киеву и раскритиковал разрешение на экспорт нефтепродуктов

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 10 октября, отреагировал на российские удары по Киеву с использованием реактивных дронов и баллистических ракет. По его словам, в столице это было слышно лучше всего, что на самом деле означает разрешение России на продажу нефтепродуктов.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Российский обстрел Киева 10 октября

"Что означает разрешение России продавать нефтепродукты, сейчас лучше всего было слышно в Киеве, когда после многочисленных применений реактивных "шахедов" против энергетических объектов началась еще и атака баллистическими ракетами", — отметил Зеленский.

Последствия российского обстрела Киева 10 октября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Силам противовоздушной обороны удалось сбить часть российских ракет.

Глава государства заявил, что это в очередной раз демонстрирует истинные намерения России. По его словам, Москва рассчитывает на продолжение войны, террор против обычных людей и уничтожение инфраструктуры.

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Российская атака на Киев 10 октября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Зеленский отметил, что каждый дополнительный миллиард долларов, который россияне смогут заработать на экспорте, они потратят именно на поиск и поставку критически важных компонентов, оборудования для производства оружия, усовершенствование дронов типа Shahed, производство ракет и набор дополнительных наемников на фронт. Выбор России — это война, а прекратить ее она будет готова тогда, когда почувствует, что потенциал затягивания войны сокращается.

Воронка в результате российского удара по Киеву 10 октября. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

"Вчера, к сожалению, были совсем другие сигналы для России — сигналы о том, что атаковать дальше якобы можно. И это нужно исправлять. Нужны сильные сигналы от Соединенных Штатов, от Европы, от других партнеров. В поддержку Украины и для ограничения способности России вести войну и терроризировать людей. Спасибо всем, кто с Украиной!" — добавил Зеленский.

Как писали Новини.LIVE, 10 октября российские оккупанты атаковали Киев баллистическими ракетами. В частности, повреждения зафиксированы в Оболонском районе. Известно о попадании в здание ресторана.

Также из-за повреждения энергетического объекта в Киевской области в столице наблюдаются перебои с электричеством и водоснабжением. Кроме того, сегодня обломки российского дрона упали на 25-этажный дом в Соломенском районе, а также произошло попадание в офисное здание.