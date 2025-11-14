Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Атака на Київ — зросла кількість поранених від обстрілу

Атака на Київ — зросла кількість поранених від обстрілу

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 20:24
Оновлено: 20:54
Обстріл Києва 14 листопада — зросла кількість поранених
Зруйнована багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 14 листопада зросла кількість постраждалих. Вже відомо про 36 поранених.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Реклама
Читайте також:

У Києві зросла кількість постраждалих

Міський голова повідомив, що станом на 19:44 у столиці вже відомо про 36 постраждалих.

"Від атаки ворога минулої ночі в столиці постраждали 36 людей. Шестеро з них перебувають у стаціонарах. П'ятеро — у важкому стані", —  повідомив Кличко.

Крім того, через атаку Росії в Києві загинуло шестеро осіб.

Наразі у Деснянському районі столиці тривають пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів, під якими ще можуть перебувати люди.

А також ми повідомляли, що у Дніпровському районі триває ліквідація наслідків удару російського БпЛА, який поцілив у житловий будинок.

Віталій Кличко Київ обстріли атака постраждалі
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації