Обстріл Києва 14 листопада — зросла кількість поранених

Атака на Київ — зросла кількість поранених від обстрілу
Внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 14 листопада зросла кількість постраждалих. Вже відомо про 36 поранених.
Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.
У Києві зросла кількість постраждалих
Міський голова повідомив, що станом на 19:44 у столиці вже відомо про 36 постраждалих.
"Від атаки ворога минулої ночі в столиці постраждали 36 людей. Шестеро з них перебувають у стаціонарах. П'ятеро — у важкому стані", — повідомив Кличко.
Крім того, через атаку Росії в Києві загинуло шестеро осіб.
Наразі у Деснянському районі столиці тривають пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів, під якими ще можуть перебувати люди.
А також ми повідомляли, що у Дніпровському районі триває ліквідація наслідків удару російського БпЛА, який поцілив у житловий будинок.
