Обстріл Києва 14 листопада — зросла кількість поранених

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 14 листопада зросла кількість постраждалих. Вже відомо про 36 поранених.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

У Києві зросла кількість постраждалих

Міський голова повідомив, що станом на 19:44 у столиці вже відомо про 36 постраждалих.

"Від атаки ворога минулої ночі в столиці постраждали 36 людей. Шестеро з них перебувають у стаціонарах. П'ятеро — у важкому стані", — повідомив Кличко.

Крім того, через атаку Росії в Києві загинуло шестеро осіб.

Наразі у Деснянському районі столиці тривають пошуково-рятувальні роботи та розбір завалів, під якими ще можуть перебувати люди.

А також ми повідомляли, що у Дніпровському районі триває ліквідація наслідків удару російського БпЛА, який поцілив у житловий будинок.