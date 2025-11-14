Обстрел Киева 14 ноября - возросло количество раненых

Атака на Киев — возросло количество раненых от обстрела
В результате российской атаки на Киев в ночь на 14 ноября возросло количество пострадавших. Уже известно о 36 раненых.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
В Киеве возросло количество пострадавших
Городской голова сообщил, что по состоянию на 19:44 в столице уже известно о 36 пострадавших.
"От атаки врага прошлой ночью в столице пострадали 36 человек. Шестеро из них находятся в стационарах. Пятеро — в тяжелом состоянии", — сообщил Кличко.
Кроме того, из-за атаки России в Киеве погибли шесть человек.
Сейчас в Деснянском районе столицы продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди.
А также мы сообщали, что в Днепровском районе продолжается ликвидация последствий удара российского БпЛА, который попал в жилой дом.
