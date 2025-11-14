Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Атака на Киев — возросло количество раненых от обстрела

Атака на Киев — возросло количество раненых от обстрела

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 20:24
обновлено: 20:54
Обстрел Киева 14 ноября - возросло количество раненых
Разрушенная многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В результате российской атаки на Киев в ночь на 14 ноября возросло количество пострадавших. Уже известно о 36 раненых.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Реклама
Читайте также:

В Киеве возросло количество пострадавших

Городской голова сообщил, что по состоянию на 19:44 в столице уже известно о 36 пострадавших.

"От атаки врага прошлой ночью в столице пострадали 36 человек. Шестеро из них находятся в стационарах. Пятеро — в тяжелом состоянии", — сообщил Кличко.

Кроме того, из-за атаки России в Киеве погибли шесть человек.

Сейчас в Деснянском районе столицы продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди.

А также мы сообщали, что в Днепровском районе продолжается ликвидация последствий удара российского БпЛА, который попал в жилой дом.

Виталий Кличко Киев обстрелы атака пострадавшие
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации