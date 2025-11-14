Обстрел Киева 14 ноября - возросло количество раненых

Разрушенная многоэтажка в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В результате российской атаки на Киев в ночь на 14 ноября возросло количество пострадавших. Уже известно о 36 раненых.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

Читайте также:

В Киеве возросло количество пострадавших

Городской голова сообщил, что по состоянию на 19:44 в столице уже известно о 36 пострадавших.

"От атаки врага прошлой ночью в столице пострадали 36 человек. Шестеро из них находятся в стационарах. Пятеро — в тяжелом состоянии", — сообщил Кличко.

Кроме того, из-за атаки России в Киеве погибли шесть человек.

Сейчас в Деснянском районе столицы продолжаются поисково-спасательные работы и разбор завалов, под которыми еще могут находиться люди.

А также мы сообщали, что в Днепровском районе продолжается ликвидация последствий удара российского БпЛА, который попал в жилой дом.