Обстріл Києва 14 листопада — жінка чекає на рятунок рідних

Наслідки удару по Києву. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Російські війська у ніч проти 14 листопада вдарили по житловому будинку у Києві. На місці проходить пошуково-рятувальна операція, люди чекають на порятунок своїх рідних.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет з місця події.

У Києві розбирають завали після обстрілів

У Києві жінка чекає на порятунок своєї доньки та зятя. За попередньою інформацією, вони перебувають під завалами у Деснянському районі.

Наразі киянка перебуває у важкому стані через стрес. Психологи ДСНС надають їй допомогу.

Раніше очільник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що у Деснянському районі є масштабні руйнування. Так, зафіксовані пошкодження з 5 по 9 поверхи житлового будинку.

Наразі відомо про шістьох загиблих та ще 35 поранених людей у столиці. На місці продовжують працювати рятувальники.

