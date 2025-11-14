Відео
Дочка і зять під завалами — у Києві жінка чекає на рятунок рідних

Дочка і зять під завалами — у Києві жінка чекає на рятунок рідних

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 14:37
Оновлено: 15:01
Обстріл Києва 14 листопада — жінка чекає на рятунок рідних
Наслідки удару по Києву. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Російські війська у ніч проти 14 листопада вдарили по житловому будинку у Києві. На місці проходить пошуково-рятувальна операція, люди чекають на порятунок своїх рідних.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет з місця події. 

Читайте також:

У Києві розбирають завали після обстрілів

У Києві жінка чекає на порятунок своєї доньки та зятя. За попередньою інформацією, вони перебувають під завалами у Деснянському районі. 

Наразі киянка перебуває у важкому стані через стрес. Психологи ДСНС надають їй допомогу. 

Раніше очільник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що у Деснянському районі є масштабні руйнування. Так, зафіксовані пошкодження з 5 по 9 поверхи житлового будинку.

Наразі відомо про шістьох загиблих та ще 35 поранених людей у столиці. На місці продовжують працювати рятувальники. 

Нагадаємо, у Києві шахед "прошив" багатоповерхівку під час атаки. Деснянський район зазнав найбільше пошкоджень. 

Крім того, росіяни пошкодили будівлю Посольства Азербайджану у столиці. Володимир Зеленський поговорив про це з Ільхамом Алієвим.

Київ обстріли ракети дрони війна в Україні завали
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
