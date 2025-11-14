Обстріл Києва 14 листопада — жінка чекає на рятунок рідних

Дочка і зять під завалами — у Києві жінка чекає на рятунок рідних
Російські війська у ніч проти 14 листопада вдарили по житловому будинку у Києві. На місці проходить пошуково-рятувальна операція, люди чекають на порятунок своїх рідних.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE Дмитро Шеремет з місця події.
У Києві розбирають завали після обстрілів
У Києві жінка чекає на порятунок своєї доньки та зятя. За попередньою інформацією, вони перебувають під завалами у Деснянському районі.
Наразі киянка перебуває у важкому стані через стрес. Психологи ДСНС надають їй допомогу.
Раніше очільник КМВА Тимур Ткаченко розповів, що у Деснянському районі є масштабні руйнування. Так, зафіксовані пошкодження з 5 по 9 поверхи житлового будинку.
Наразі відомо про шістьох загиблих та ще 35 поранених людей у столиці. На місці продовжують працювати рятувальники.
Нагадаємо, у Києві шахед "прошив" багатоповерхівку під час атаки. Деснянський район зазнав найбільше пошкоджень.
Крім того, росіяни пошкодили будівлю Посольства Азербайджану у столиці. Володимир Зеленський поговорив про це з Ільхамом Алієвим.
