Наслідки обстрілу Дніпровського района Києва — фоторепортаж

Дніпровський район Києва оговтується від атаки РФ — фоторепортаж
У Дніпровському районі Києва триває ліквідація наслідків російського обстрілу, який стався в ніч проти 14 листопада. Вибуховою хвилею було зруйновано щонайменше чотири багатоповерхівки.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.
Наслідки обстрілу Дніпровського району Києва
Серед ночі російські окупанти атакували столицю ракетами та "Шахедами". Один з ударних БпЛА поцілив у багатоповерхівку в Дніпровському районі.
Внаслідок обстрілу сталася пожежа на першому та другому поверсі будинку. Вибуховою хвилею було пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки навколо.
Місцеві мешканці досі намагаються оговтатися від атаки ворога. Деяким з них знадобилася медична допомога.
На місці атаки працюють комунальні служби, які допомагають мешканцям ліквідувати наслідки обстрілу та полагодити вибиті вікна.
Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу столиці відомо про шістьох загиблих та 35 поранених.
У Деснянському районі досі тривають пошуково-рятувальні роботи — під завалами будинку ще перебувають люди.
