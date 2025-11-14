Наслідки обстрілу Дніпровського района Києва — фоторепортаж

Наслідки ворожого обстрілу Києва. Фото: Новини.LIVE

У Дніпровському районі Києва триває ліквідація наслідків російського обстрілу, який стався в ніч проти 14 листопада. Вибуховою хвилею було зруйновано щонайменше чотири багатоповерхівки.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

Реклама

Читайте також:

Наслідки обстрілу Дніпровського району Києва

Серед ночі російські окупанти атакували столицю ракетами та "Шахедами". Один з ударних БпЛА поцілив у багатоповерхівку в Дніпровському районі.

Згорілі квартири у будинку в Дніпровському районі. Фото: Новини.LIVE

Зруйнована багатоповерхівка у Дніпровському районі. Фото: Новини.LIVE

Внаслідок обстрілу сталася пожежа на першому та другому поверсі будинку. Вибуховою хвилею було пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки навколо.

Вибиті вікна у будинку. Фото: Новини.LIVE

Місцеві мешканці досі намагаються оговтатися від атаки ворога. Деяким з них знадобилася медична допомога.

Комунальні служби ліквідують наслідки атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

На місці атаки працюють комунальні служби, які допомагають мешканцям ліквідувати наслідки обстрілу та полагодити вибиті вікна.

Пошкоджений внаслідок атаки будинок . Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що внаслідок російського обстрілу столиці відомо про шістьох загиблих та 35 поранених.

У Деснянському районі досі тривають пошуково-рятувальні роботи — під завалами будинку ще перебувають люди.