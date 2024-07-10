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Атака на Охматдит — Зеленський аргументував, чому Росія точно знала, куди вдарить ракета

10 липня 2024 07:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Росія знала, що її ракета влучить в Охматдит
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія ціленаправлено била по дитячому медичному закладу "Охматдит" у Києві. Там сталося пряме влучання, яке знищило будівлю лікарні.

Про це український лідер сказав під час виступу в інституті Рональда Рейгана.

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Зеленський зазначив, що це було пряме влучання російської ракети, яке знищило будівлю Охматдиту у Києві. None - фото 2Він наголосив, що лікарні, звичайні люди та рятувальники — всі разом розчищали уламки на місці прильоту та намагалися врятувати якомога більше життів.

"Чи хтось із тих, хто був під уламками, готовий був чекати місяці на порятунок? Ні! Бо коли мова йде про порятунок життя — ви рятуєте життя! Коли потрібно бити ворогів — ви бʼєте ворогів, ви дієте, ви перемагаєте. Ось як ви перемагаєте у війнах і ось, хто є українці", — сказав Президент.

Нагадаємо, моніторингова місія ООН підтвердила, що лікарня "Охматдит" зазнала прямого влучання російської ракети.

А в СБУ отримали нові докази щодо удару окупантів по медзакладу ракетою Х-101. Зокрема, на місці влучання знайшли шматок двигуна.

Володимир Зеленський обстріли ракети війна в Україні Охматдит Росія ракетний удар

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