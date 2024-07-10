Россия знала, что ее ракета попадет по Охматдету

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно била по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве. Там произошло прямое попадание, которое уничтожило здание больницы.

Об этом украинский лидер сказал во время выступления в институте Рональда Рейгана.

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Зеленский отметил, что это было прямое попадание российской ракеты, которое уничтожило здание Охматдета в Киеве. Он подчеркнул, что врачи, обычные люди и спасатели — все вместе расчищали обломки на месте прилета и пытались спасти как можно больше жизней.

"Или кто-то из тех, кто был под обломками, готов был ждать месяца спасения? Нет! Потому что когда речь идет о спасении жизни — вы спасаете жизнь! Когда нужно бить врагов — вы бьете врагов, вы действуете, вы побеждаете. Вот как вы побеждаете в войнах и вот, кто есть украинцы", — сказал Президент.

Напомним, мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" подверглась прямому попаданию российской ракеты.

А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.