Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Атака на Охматдет — Зеленский аргументировал, почему Россия точно знала, куда ударит ракета arrow

Атака на Охматдет — Зеленский аргументировал, почему Россия точно знала, куда ударит ракета

10 июля 2024 07:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Россия знала, что ее ракета попадет по Охматдету
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия целенаправленно била по детскому медицинскому учреждению "Охматдет" в Киеве. Там произошло прямое попадание, которое уничтожило здание больницы.

Об этом украинский лидер сказал во время выступления в институте Рональда Рейгана.

Читайте также:

None - фото 1​​Ракетный удар по Охматдету 8 июля

Зеленский отметил, что это было прямое попадание российской ракеты, которое уничтожило здание Охматдета в Киеве. Он подчеркнул, что врачи, обычные люди и спасатели — все вместе расчищали обломки на месте прилета и пытались спасти как можно больше жизней.

"Или кто-то из тех, кто был под обломками, готов был ждать месяца спасения? Нет! Потому что когда речь идет о спасении жизни — вы спасаете жизнь! Когда нужно бить врагов — вы бьете врагов, вы действуете, вы побеждаете. Вот как вы побеждаете в войнах и вот, кто есть украинцы", — сказал Президент.

Напомним, мониторинговая миссия ООН подтвердила, что больница "Охматдет" подверглась прямому попаданию российской ракеты.

А в СБУ получили новые доказательства удара оккупантов по медучреждению ракетой Х-101. В частности, на месте попадания был найден кусок двигателя.

Владимир Зеленский обстрелы ракеты война в Украине Охматдет Россия ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев