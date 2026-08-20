Атака на Соломʼянський район: які наслідки та де шукати допомогу

Наслідки російського удару по Солом'янському районі Києва 20 серпня. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У Солом'янському районі Києва 20 серпня триває ліквідація наслідків російського удару. Ворог поцілив суто у цивільну забудову, там суттєво пошкоджено дитячу лікарню, заклади освіти та житлові будинки. Мешканцям оперативно надають психологічну допомогу та допомагають оформлювати фінансові компенсації за втрачене майно.

Про це повідомив очільник Солом'янської РДА Сергій Мовенко у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Що відбувається у Солом'янському районі Києва після масованого удару 20 серпня

Наразі спеціальні комісії продовжують обстежувати пошкоджений квартал, проте масштаби руйнувань вже є значними. Фахівці зафіксували пошкодження близько десяти покрівель та щонайменше тисячу вибитих вікон. Окрім житлових багатоповерхівок, значних збитків зазнала соціальна інфраструктура району.

Наслідки ракетногот удару по Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

За словами Сергія Мовенка, російські війська вкотре атакували мирне населення.

"Жодного військового об'єкту поруч з епіцентром вибуху ми не спостерігаємо. Також хочу зауважити, що в районі пошкоджені і заклади освіти. Це і дитячий садок, і школа, і музична школа. Тобто ворог задає удари по цивільним об'єктам", — додав Мовенко.

Понівечені автівки та вікна в будинку. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Для оперативної підтримки місцевих мешканців поблизу епіцентру подій, у приміщенні 69-ї школи, розгорнули спеціальний штаб. Після першої допомоги постраждалих направляють до представників адміністрації та працівників ЦНАПу.

Уламки ракет, які знайшли на місцях прильотів. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

У штабі постраждалі можуть подати заяви на відшкодування за програмами "єВідновлення" та "Турбота". Якщо через руйнування квартира стала непридатною для життя, місто пропонує оформити компенсацію на оренду іншого житла. Посадовець запевнив, що до моменту зарахування коштів на банківські картки всім, хто цього потребує, надається тимчасове місце для проживання.

Наслідки ракетних ударів у Солом'янському районі. Фото: Новини.LIVE/Анна Сірик

Окремо голова РДА наголосив, що киянам не варто нехтувати безпекою, тому слід переходити в укриття при загрозі атак. Знайти відкрите укриття можна через портал "Київ цифровий".

"Згідно з дорученням прем'єр-міністра і розпорядження документів міста Києва, вони працюють зараз цілодобово, в відкритому режимі, люди можуть користуватись у будь-який час. І в зв'язку з цим, я вважаю, що не така кількість загиблих і поранених, тому що більшість людей перебувала в укриттях", — підсумував Сергій Мовенко.

За інформацією правоохоронців та органів влади, про що писав Новини.LIVE, у Києві загинуло 13 людей та одна особа у Київській області. Також поранень різного ступеня важкості отримало 40 людей.

Внаслідок обстрілів у Києві серйозні руйнування є у трьох районах. В основному атака зачепила цивільні об'єкти. Також серйозні наслідки є у Київській області. Росія знищила або пошкодила кілька житлових будинків.