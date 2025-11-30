РФ завдала удару по Вишгороду на Київщині — які наслідки

Термінова новина

У ніч проти 30 листопада росіяни атакували дронами Київську область. Одна людина загинула, а ще 11 постраждали.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Скриншот повідомлення Миколи Калашника

Наслідки обстрілу Вишгорода

Серед травмованих є дитина. Шістьох потерпілих госпіталізували.

Наразі рятувальники евакуюють жителів багатоповерхівки та гасять пожежу.

Кількість постраждалих може зрости. На місці працюють медики та психологи.

Нагадаємо, пізно ввечері 29 листопада РФ атакувала Київщину ударними БпЛА. У Вишгороді загорілися багатоповерхівка та підприємство, зазнав руйнувань приватний будинок.

Також ми повідомляли про вечірню повітряну тривогу в Києві та низці регіонів. Причиною її оголошення стала загроза застосування ударних безпілотників.