Україна
Атака на Вишгород — є загиблий і понад десяток постраждалих

Атака на Вишгород — є загиблий і понад десяток постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 01:08
РФ завдала удару по Вишгороду на Київщині — які наслідки
Термінова новина

У ніч проти 30 листопада росіяни атакували дронами Київську область. Одна людина загинула, а ще 11 постраждали.

Про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

Читайте також:
Атака БпЛА на Київщину в ніч проти 30 листопада 2025 року
Скриншот повідомлення Миколи Калашника

Наслідки обстрілу Вишгорода

Серед травмованих є дитина. Шістьох потерпілих госпіталізували.

Наразі рятувальники евакуюють жителів багатоповерхівки та гасять пожежу. 

Кількість постраждалих може зрости. На місці працюють медики та психологи.

Нагадаємо, пізно ввечері 29 листопада РФ атакувала Київщину ударними БпЛА. У Вишгороді загорілися багатоповерхівка та підприємство, зазнав руйнувань приватний будинок.

Також ми повідомляли про вечірню повітряну тривогу в Києві та низці регіонів. Причиною її оголошення стала загроза застосування ударних безпілотників.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
