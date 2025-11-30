РФ нанесла удар по Вышгороду на Киевщине — какие последствия

Спасатели на месте обстрела. Фото: ГСЧС Киевщины

В ночь на 30 ноября россияне атаковали дронами Киевскую область. Один человек погиб, а еще 11 пострадали.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник.

Последствия обстрела Вышгорода

Среди травмированных есть ребенок. Шестерых пострадавших госпитализировали.

На данный момент спасатели эвакуируют жителей многоэтажки и тушат пожар.

Количество пострадавших может возрасти. На месте работают медики и психологи.

ОБНОВЛЕНО В 01:48: По данным ГСЧС Украины, в результате атаки на Вышгород один человек погиб, а пострадали пятеро. Под ударом оказались жилой и промышленный секторы. В девятиэтажке горели квартиры с первого по шестой этаж — дом подвергся частичному разрушению.

На месте работают оперативные службы, развернули Пункт Несокрушимости, создали штаб по ликвидации последствий атаки. Поддержку местным жителям оказывают психологи ГСЧС и представители Красного Креста Украины.

Также зафиксировали возгорание и разрушение частных домов, повреждение припаркованных автомобилей. На данный момент продолжается тушение пожара на одном из промышленных предприятий.

ОБНОВЛЕНО В 02:42: Спасатели сообщили, что пострадавших шестеро. Из многоэтажки эвакуировали 146 человек. Пожар еще тушат.

Напомним, поздно вечером 29 ноября РФ атаковала Киевскую область ударными БпЛА. В Вышгороде загорелись многоэтажка и предприятие, подвергся разрушениям частный дом.

Также мы сообщали о вечерней воздушной тревоге в Киеве и ряде регионов. Причиной ее объявления стала угроза применения ударных беспилотников.