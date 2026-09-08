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Головна Київ Атака РФ на Голосіївський район Києва: масштаб руйнувань

Атака РФ на Голосіївський район Києва: масштаб руйнувань

Ua ru
8 вересня 2026 15:24
Репортаж
Атака РФ на Київ: масштаб руйнувань Голосіївського району
Вибиті вікна внаслідок вибухої хвилі. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

У Голосіївському районі Києва внаслідок нічної російської атаки пошкоджені 16 житлових будинків, школа та складські приміщення. Унаслідок ударів у районі немає загиблих і постраждалих, а ліквідація наслідків обстрілу триває.

Про це з місця подій повідомляє журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

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Які об’єкти пошкоджені у Голосіївському районі

Унаслідок російської атаки за одну ніч постраждали одразу кілька локацій у Голосіївському районі столиці. Зокрема, пошкоджень зазнали 16 житлових будинків. Руйнування житлових будівель переважно помірні. У квартирах та під’їздах здебільшого вибиті вікна. Мешканці пошкоджених осель можуть оформити компенсацію для відновлення майна.

Атака РФ на Голосіївський район Києва: масштаб руйнувань - фото 1
Вибиті війна внаслідок атаки РФ. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

На щастя, внаслідок атаки на цій локації ніхто із жителів не загинув. Місцева жителька поділилась з журналісткою Діаною Шликовою:

"У перші хвилини атаки я була на кухні та дивилася у вікно. Потім побачила, як щось летить, і побігла в кімнату — заскочила за шафу. Після цього почулися вибухи", — розповіла 77-річна Ольга, яка все життя прожила у 14-поверховому будинку в Голосіївському районі Києва.

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Також у Голосіївському районі російські удари пошкодили складські будівлі. На момент атаки працівників там ще не було, тому серед людей постраждалих немає. Крім того, пошкоджень зазнала школа. Наразі триває оцінка наслідків російської атаки та роботи з ліквідації пошкоджень.Екстрені та комунальні служби продовжують працювати в районі, прибирати уламки та допомагати мешканцям усувати наслідки нічного обстрілу.

Атака РФ на Голосіївський район Києва: масштаб руйнувань - фото 2
Пошкоджена автівка. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE
Атака РФ на Голосіївський район Києва: масштаб руйнувань - фото 2
Кіт біля руйнувань. Фото: Діана Шликова/Новини.LIVE

Новини.LIVE інформували, що Солом’янський район Києва став одним із найбільш постраждалих унаслідок нічної російської атаки на столицю. Значних пошкоджень зазнали цивільні об’єкти, зокрема супермаркет VARUS. Частину будівлі магазину зруйновано, а прилеглу територію засипало уламками конструкцій та розбитого скла.

Новини.LIVE писали, що мешканці будинків Солом'янського району поблизу місць влучань розповідають, що під час атаки почули три потужні удари один за одним. Люди досі не можуть оговтатися від пережитого та зі страхом думають про можливість нових обстрілів. Вони кажуть, що цього разу їм дивом вдалося вижити — буквально "народилися в сорочці".

Київ війна в Україні атака ракетний удар фоторепортаж
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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