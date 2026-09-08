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Головна Київ Наслідки атаки на столицю: знищено VARUS, утворилась вирва

Наслідки атаки на столицю: знищено VARUS, утворилась вирва

Ua ru
8 вересня 2026 14:12
Наслідки атаки на Київ: знищено VARUS, утворилась вирва
Знищений VARUS. Фото: РБК-Україна

У ніч проти 8 вересня Росія завдала численних ударів по столиці. У Солом’янському районі Києва внаслідок атаки знищено супермаркет VARUS. Частину будівлі повністю зруйновано, поруч із магазином утворилася велика вирва, територія засипана уламками.

Про це повідомляє РБК-Україна, передає Новини.LIVE.

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У Солом’янському районі знищено супермаркет VARUS

Росія систематично завдає ударів на столиці України, в ніч на 8 вересня почалась масована атака. Відомо, що саме Солом’янський район зазнав одних із найбільших руйнувань унаслідок нічної атаки на столицю.

Зазнали значних пошкоджень цивільні об’єкти. Серед них — супермаркет VARUS. Внаслідок обстрілу частину будівлі магазину фактично зруйновано. На території навколо супермаркету розкидані уламки конструкцій та скла.

Поряд із будівлею утворилася величезна вирва, що свідчить про значну силу вибуху. Наразі представники компанії VARUS публічно не коментували інформацію про пошкодження та знищення супермаркету.

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Екстрені служби продовжують працювати на місцях влучань та ліквідовувати наслідки російського обстрілу.

Наслідки атаки на столицю: знищено VARUS, утворилась вирва - фото 1
Зруйнований VARUS. Фото: РБК-Україна

Ми писали, що журналістка Новини.LIVE Діана Шликова інформувала з місця трагічних подій в Солом'янському районі. Мешканці, які проживають неподалік місця влучань, розповідають, що почули три вибухи один за одним. Люди досі не можуть оговтатися від пережитого, перебувають у шоковому стані та зі страхом чекають можливих нових ударів

Новини.LIVE інформували, що внаслідок масованої російської атаки, що почалася в Києві вночі 8 вересня, загинули троє людей. Міський голова столиці Віталій Кличко висловив співчуття родинам і близьким загиблих. 

Київ продукти війна в Україні атака ракетний удар супермаркет
Штін Уляна - Редактор стрічки новин
Автор:
Штін Уляна

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