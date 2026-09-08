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Главная Киев Атака РФ на Голосеевский район Киева: масштабы разрушений

Атака РФ на Голосеевский район Киева: масштабы разрушений

Ua ru
8 сентября 2026 15:24
Репортаж
Атака РФ на Киев: масштаб разрушений Голосеевского района
Выбитые окна в результате взрывной волны. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

В Голосеевском районе Киева в результате ночной российской атаки повреждены 16 жилых домов, школа и складские помещения. В результате ударов в районе нет погибших и пострадавших, а ликвидация последствий обстрела продолжается.

Об этом с места событий сообщает журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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Какие объекты повреждены в Голосеевском районе

В результате российской атаки за одну ночь пострадали сразу несколько объектов в Голосеевском районе столицы. В частности, повреждения получили 16 жилых домов. Разрушения жилых зданий в основном умеренные. В квартирах и подъездах в основном выбиты окна. Жители поврежденных домов могут оформить компенсацию для восстановления имущества.

Атака РФ на Голосіївський район Києва: масштаб руйнувань - фото 1
Окна выбиты в результате атаки РФ. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

К счастью, в результате атаки в этом районе никто из жителей не погиб. Местная жительница поделилась с журналисткой Дианой Шликовой:

"В первые минуты атаки я была на кухне и смотрела в окно. Потом увидела, как что-то летит, и побежала в комнату — спряталась за шкаф. После этого раздались взрывы", — рассказала 77-летняя Ольга, которая всю жизнь прожила в 14-этажном доме в Голосеевском районе Киева.

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Также в Голосеевском районе российские удары повредили складские здания. На момент атаки работников там еще не было, поэтому среди людей пострадавших нет. Кроме того, повреждения получила школа. В настоящее время продолжается оценка последствий российской атаки и работы по ликвидации повреждений. Экстренные и коммунальные службы продолжают работать в районе, убирать обломки и помогать жителям устранять последствия ночного обстрела.

Атака РФ на Голосіївський район Києва: масштаб руйнувань - фото 2
Повреждённый автомобиль. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE
Атака РФ на Голосіївський район Києва: масштаб руйнувань - фото 2
Кот возле разрушений. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Новини.LIVE сообщали, что Соломенский район Киева стал одним из наиболее пострадавших в результате ночной российской атаки на столицу. Значительные повреждения получили гражданские объекты, в частности супермаркет VARUS. Часть здания магазина разрушена, а прилегающую территорию засыпало обломками конструкций и разбитого стекла.

Новини.LIVE писали, что жители домов Соломенского района, расположенных рядом с местами попаданий, рассказывают, что во время атаки услышали три мощных удара один за другим. Люди до сих пор не могут оправиться от пережитого и со страхом думают о возможности новых обстрелов. Они говорят, что на этот раз им чудом удалось выжить — буквально "родились в рубашке".

Киев война в Украине атака ракетный удар фоторепортаж
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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