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Головна Київ Атака РФ на Ірпінь: загинула жінка, кількість постраждалих зростає

Атака РФ на Ірпінь: загинула жінка, кількість постраждалих зростає

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19 жовтня 2026 15:20
Атака на Ірпінь: загинула жінка, 19 людей постраждали facebook.com/MNSKOB
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ на Київщину 19 жовтня 2026 року. Фото: facebook.com/MNSKOB

У ніч проти 19 жовтня російські війська атакували місто Ірпінь Київської області. Внаслідок ворожого удару загинула жінка. Також є постраждалі, серед яких діти. У місті пошкоджено житлові будинки та інші об’єкти.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.

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Атака РФ на Київщину
Пожежа внаслідок ворожого обстрілу Київщини. Фото: facebook.com/MNSKOB

Росія атакувала Ірпінь: які наслідки

За даними Тимура Ткаченка, в Ірпені внаслідок ворожої загинула жінка. Зокрема, кількість постраждалих зросла до 19 людей. Серед них — 9 дітей.

Також пошкоджено 86 об’єктів. Серед них — близько 70 приватних будинків, п’ять багатоповерхівок і сім автомобілів. Крім того, пошкоджень зазнали виробничі та складські приміщення й інші об’єкти.

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Обстріл Київщини
Наслідки атаки РФ на Київщину 19 жовтня 2026 року. Фото: facebook.com/MNSKOB

Тимур Ткаченко висловив співчуття рідним і близьким загиблої жінки та наголосив на тяжких наслідках російського удару для мирних жителів:

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"Щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Сил пережити цю непоправну втрату.

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За кожною цифрою — людський біль, зруйновані домівки та пережитий жах. Ворог має понести відповідальність за кожне відібране життя та кожен злочин проти мирних людей".

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Скриншот повідомлення Ткаченка/Telegram

Новини.LIVE інформували, що після пошкодження метро "Чернігівська" внаслідок нічної атаки РФ кияни зіткнулися з труднощами під час пересування містом. Біля станції утворилися затори, автобуси переповнені, а частині пасажирів доводиться долати значні відстані пішки. Мешканці столиці сподіваються на якнайшвидше відновлення роботи метрополітену.

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Новини.LIVE писали, що внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня пошкоджено ТРЦ Cosmo Multimall у районі Шулявки. На території комплексу розлетілося скло та впали будівельні уламки, а частину захисного навісу зруйновано. Станом на момент фіксації наслідків обстрілу повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило.

Київська область обстріли Ірпінь війна в Україні атака постраждалі
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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