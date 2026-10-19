Атака РФ на Ірпінь: загинула жінка, кількість постраждалих зростає
У ніч проти 19 жовтня російські війська атакували місто Ірпінь Київської області. Внаслідок ворожого удару загинула жінка. Також є постраждалі, серед яких діти. У місті пошкоджено житлові будинки та інші об’єкти.
Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Тимура Ткаченка.
Росія атакувала Ірпінь: які наслідки
За даними Тимура Ткаченка, в Ірпені внаслідок ворожої загинула жінка. Зокрема, кількість постраждалих зросла до 19 людей. Серед них — 9 дітей.
Також пошкоджено 86 об’єктів. Серед них — близько 70 приватних будинків, п’ять багатоповерхівок і сім автомобілів. Крім того, пошкоджень зазнали виробничі та складські приміщення й інші об’єкти.
Тимур Ткаченко висловив співчуття рідним і близьким загиблої жінки та наголосив на тяжких наслідках російського удару для мирних жителів:
"Щирі співчуття рідним і близьким загиблої. Сил пережити цю непоправну втрату.
За кожною цифрою — людський біль, зруйновані домівки та пережитий жах. Ворог має понести відповідальність за кожне відібране життя та кожен злочин проти мирних людей".
Новини.LIVE інформували, що після пошкодження метро "Чернігівська" внаслідок нічної атаки РФ кияни зіткнулися з труднощами під час пересування містом. Біля станції утворилися затори, автобуси переповнені, а частині пасажирів доводиться долати значні відстані пішки. Мешканці столиці сподіваються на якнайшвидше відновлення роботи метрополітену.
Новини.LIVE писали, що внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня пошкоджено ТРЦ Cosmo Multimall у районі Шулявки. На території комплексу розлетілося скло та впали будівельні уламки, а частину захисного навісу зруйновано. Станом на момент фіксації наслідків обстрілу повідомлень про загиблих чи постраждалих не надходило.